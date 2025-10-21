Los empresarios de Teruel se movilizarán el 10 de noviembre

Hoy se ha celebrado en Calamocha el primero de los desayunos informativos convocados por los empresarios turolenses para reclamar que las ayudas al funcionamiento se apliquen al 20%, que es el máximo permitido por Europa.

En estos momentos la bonificación aprobada por el Gobierno de España es del 1,38%, lo que supone un ahorro por trabajador de 158 euros al año, 15 euros al mes.

El presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, ha calificado esta cifra de "irrisoria", y por ello han convocado una concentración el próximo 10 de noviembre ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Teruel.

El próximo desayuno informativo tendrá lugar el 5 de noviembre en Alcañiz.