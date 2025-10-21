AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO

Los empresarios de Teruel se movilizarán el 10 de noviembre

Previamente han convocado desayunos informativos en Calamocha, Alcañiz y Teruel capital para dar a conocer el alcance que han tenido hasta el momento las bonificaciones a los costes laborales en las empresas de la provincia.

Redacción

Teruel |

EMPRESARIOS
El presidente de CEPYME Teruel, Jesús Blasco, y el de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel | Onda Cero

Hoy se ha celebrado en Calamocha el primero de los desayunos informativos convocados por los empresarios turolenses para reclamar que las ayudas al funcionamiento se apliquen al 20%, que es el máximo permitido por Europa.

En estos momentos la bonificación aprobada por el Gobierno de España es del 1,38%, lo que supone un ahorro por trabajador de 158 euros al año, 15 euros al mes.

El presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, ha calificado esta cifra de "irrisoria", y por ello han convocado una concentración el próximo 10 de noviembre ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Teruel.

El próximo desayuno informativo tendrá lugar el 5 de noviembre en Alcañiz.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer