CASA REAL

Dos aragoneses participan en la recepción del operativo antiincendios

Uno de ellos es turolense, Teodoro Pradas, que acumula más de treinta años de experiencia como coordinador de la brigada helitransportada de Teruel, y que trabajó en la última fase de la perimetración y vigilancia de la zona afectada por los incendios.

Redacción

Teruel |

RECEPCION REAL
Dos aragoneses han participado en la recepción del operativo antiincendios

El Rey Felipe VI ha recibido en audiencia a una representación del personal que participó en el dispositivo aéreo de extinción de los incendios forestales del pasado mes de agosto, entre los que se encuentran dos miembros del operativo INFOAR del Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón.

Se trata del jefe de sección de Incendios Forestales de Huesca, Francho Aso, y del Agente de Protección de la Naturaleza y coordinador de la brigada helitransportada de Teruel, con sede en Blancos del Coscojar, Teodoro Pradas, que trabajó en la última fase de la perimetración y vigilancia de la zona afectada por los incendios en León y Zamora.

El Gobierno de Aragón envió 4 convoyes del operativo INFOAR, con unas 32 personas en cada uno: 1 brigada helitransportada con su helicóptero, 2 brigadas terrestres, 2 autobombas, 1 puesto de mando, 1 unidad de logística, Agentes para la Protección de la Naturaleza y técnicos.

