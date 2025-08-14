Los bomberos de Zaragoza pioneros en el uso de una nueva herramienta antincendios en España

Un tráiler que trasportaba vehículos comenzó a arder en el kilómetro 326 de la A-2, a su paso por el distrito de Santa Isabel. El origen fue en el motor de un coche híbrido, la nueva herramienta de extinción que "básicamente es una piscina, un contenedor estanco en el que se sumerge el vehículo incendiado y se controla una posible reavivación del fuego y enfriar el vehículo" como ha explicado Pedro Lorén, jefe de intervención responsable de vehículos de Bomberos de Zaragoza.

Tan solo existen tres herramientas como esta en España, "uno en Barcelona, otro en el sur de España y el tercero está en Zaragoza" ha especificado Lorén. El método es muy eficaz en este tipo de casos en los que se tendría que dedicar muchas horas a la extinción del fuego y el enfriamiento de las baterías. Pedro Loren ha aclarado que "si la batería ha entrado en reacción, vuelve a calentarse y vuelve a incendiarse el vehículo. Cuando se cubre de agua las baterías se soluciona el problema".

Es la primera vez en España que se usa el contenedor estanco inundable, con los avances tecnológicos se dan situaciones que se desconocían, los incendios eléctricos son más frecuentes por el incremento de nuevos aparatos electrónicos como monopatines o coches híbridos, Pedro Loren ha hecho un llamamiento a la calma y ha añadido que "los vehículos eléctricos son seguros pero cuando reaccionan es complicado controlar la reacción de la batería".

El vehículo afectado en el interior del contenedor/Ayuntamiento de Zaragoza