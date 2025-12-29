La DGT abre un aula para exámenes teóricos en Alcañiz

Después de las vacaciones navideñas entrará en funcionamiento la nueva aula de exámenes que la Dirección General de Tráfico ha habilitado en Alcañiz para dar servicio a todos los vecinos del Bajo Aragón.

Los nuevos exámenes de Tráfico necesitan de un soporte audiovisual, por lo que era necesario disponer de una instalación apropiada para que las personas que quieren obtener algún tipo de permiso de conducir no tengan que desplazarse hasta Teruel capital para realizar el examen. El acondicionamiento ha costado 30.000 euros, que han sido financiados por la Diputación de Teruel.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Alcañiz ha firmado un convenio con la Dirección General de Tráfico para la cesión del espacio y han sido los propios técnicos municipales los que han supervisado la instalación de los equipos. También será el personal del Área de Nuevas Tecnologías del consistorio el que se encargará del mantenimiento de los ordenadores y prestará asistencia técnica durante los exámenes.