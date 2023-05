Las infracciones de tráfico que más cometen los aragoneses

La velocidad está a la cabeza del ranking de multas que reciben los aragoneses según un estudio de la asociación Automovilistas Europeos Asociados, los radares son los que ponen más multas con diferencia. En Aragón se pusieron un 4,85% más de multas llegando a las 99.761. Y en Huesca es donde más se pusieron, 37.001 frente a las 36.441 de la provincia de Zaragoza y las 26.319 de la de Teruel.

Pero esta no es la única infracción causante de multas. Las multas por velocidad radar móvil han descendido en más del 11% y aun así fueron 48.954. Por no llevar cinturón, por aparcar en un lugar no permitido o por uso de teléfono móvil son otras de las infracciones. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, explica que do de cada tres denuncias son por exceso de velocidad.

La dirección General de Tráfico ha recaudado más de 507 millones de euros a través de cinco millones de multas. En Aragón, como explica Arnaldo, se han interpuesto 221.000 denuncias y si se reparten por la red de carreteras que dependen de la DGT, sale a 19 multas por kilómetro y, según el parque automovilístico que hay en Aragón, a 0,23 denuncias por cada vehículo.

Datos que destacan en Aragón

Entre los datos más llamativos que destaca Mario Arnaldo está el aumento de denuncias por consumo de alcohol, ha crecido un 66%, sobre todo en Huesca donde se ha registrado un incremento del 130%. En Teruel destaca que han aumentado las denuncias por rebasar semáforos en rojo, con un incremento de 5 a 11 denuncias.

Y otro dato a destacar, pero que desde Automovilistas Europeos mantienen en cuarentena es el descenso en un 41% de las denuncias por viajar con presencia de drogas. Arnaldo explica que no está claro si es porque la concienciación está surgiendo efecto y los conductores son conscientes del peligro que supone conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes o porque se ha subido el umbral en el que se considera delito.