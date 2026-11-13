La DGA pide a la alcaldesa de Pedrola que retire el recurso contra el PIGA

LEER MÁS Pedrola recurre en los tribunales el PIGA de la gigafactoría

El consejero de Fomento, Octavio López, advierte de que este asunto está causando un importante daño reputacional a nuestra comunidad, y confirma que las promotoras están preocupadas. Por eso, pide la dimisión de la alcaldesa o que el Partido Socialista la cese.

Aun así, López no ve recorrido a este recurso que considera incoherente respecto a las alegaciones presentadas por Pedrola en mayo de 2025. López deja claro que sólo el 1,2% del PIGA afecta a ese término municipal. Además, los accesos por la A-68 o A-122 no competen a los municipios. Sólo un kilómetro de la circunvalación está en el área de Pedrola. En total, esos trabajos tienen un coste de 800.000 euros.

El consejero ha recordado que la gigafactoría cuenta con el respaldo del Gobierno de España y ha contado con importante financiación de fondos europeos y ha emplazado al Ayuntamiento de Pedrola a abordar las discrepancias mediante el diálogo. La fábrica de baterías de Stellantis y CATL tiene una inversión de 4.100 millones de euros y creará más de 4.000 empleos.