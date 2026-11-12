Pedrola recurre en los tribunales el PIGA de la gigafactoría

LEER MÁS Primera piedra de la nueva gigafactoría de Stellantis y CATL

Este proyecto cuenta con una inversión de 4.100 millones de euros y creará 4.000 empleos. Berges señala que ese plan deja fuera infraestructuras que ahora deberán acometer los municipios como una variante de acceso a esa localidad y a Figueruelas. Por eso, pide colaboración y no imposiciones al Gobierno aragonés.

Berges ha señalado que el proyecto de la gigafactoria es positivo para su localidad y para todo Aragón, pero que la negativa del ejecutivo autonómico a incluir en el PIGA infraestructuras de acceso y de circunvalación supondría para el municipio tener que asumir el coste por unas obras que podrían alcanzar los 800.000 euros.

Pero Berges también ha defendido que los pequeños municipios no pueden asumir gastos que corresponden al ejecutivo autonómico. La alcaldesa de Pedrola ha explicado que la decisión de recurrir se adoptó después de mantener conversaciones con representantes de Stellantis y comprobar que las infraestructuras afectadas habían quedado fuera del PIGA. Además, ha recordado que era necesario actuar dentro de los plazos establecidos para evitar que el Ayuntamiento asumiera definitivamente esa obligación económica.

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, considera que este recurso contencioso- administrativo tiene pocas posibilidades de salir adelante y genera incertidumbre e intranquilidad a la hora de atraer nuevas inversiones. Azcón señala que Pedrola será uno de los municipios más beneficiados con la puesta en marcha de la gigafactoría y recuerda que el PSOE creó esa fórmula de los Planes de Interés General para agilizar inversiones.