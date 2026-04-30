Denuncian el deterioro ambiental del Isuela a su paso por Huesca

LEER MÁS DGA y Ayuntamiento de Huesca impulsan la renaturalización del río Isuela

El Partido Verde denuncia el preocupante estado del río Isuela a su paso Huesca, ya que el bajo caudal, la acumulación de residuos y la proliferación de algas evidencian un claro deterioro ambiental.

La formación ecologista advierte de que no se trata de una situación puntual, sino de un problema estructural derivado de la falta de actuación y control por parte de las administraciones competentes, en especial del Ayuntamiento de Huesca y de la Confederación Hidrográfica del Ebro. La coportavoz del Partido Verde, Silvia Mellado, pide coherencia puesto que no basta con anuncios a largo plazo, sino que es imprescindible actuar de forma inmediata y continuada sobre el río, garantizando un caudal mínimo, mejorando la limpieza y controlando los vertidos.

El Partido Verde valora incluso trasladar esta situación a la Fiscalía de Medio Ambiente.