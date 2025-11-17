DGA y Ayuntamiento de Huesca impulsan la renaturalización del río Isuela

LEER MÁS Verdes Equo advierte que la renaturalización del Isuela implica respeto al caudal ecológico

Nuevo paso para recuperar las riberas del Isuela en Huesca. El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento han suscrito hoy un convenio para avanzar en la renaturalización del río a su paso por la capital oscense. Un proyecto prioritario tal y como ha destacado el presidente Jorge Azcón, que además es muy demandado por los vecinos, pero que había caído en el olvido tras quedar paralizado en 2022 por falta de financiación estatal y europea.

Se actuará en 53 hectáreas, desde las fuentes de Marcelo hasta la zona de Salas. El proyecto integral contempla establecer un corredor ecológico respetando la biodiversidad y restaurando zonas degradadas, pero también se mejorarán las condiciones de seguridad de cara a la prevención de inundaciones o posibles avenidas. "No solo hablamos de medio ambiente sino también de seguridad, dos cuestiones prioritarias. No tiene que suceder una desgracia en Huesca para que acometamos las obras necesarias que permita que los ciudadanos oscenses puedan mirar siempre al río con tranquilidad", ha indicado el presidente de Aragón.

La alcaldesa ha señalado, que dentro del proyecto de renaturalización habrá que estudiar técnicamente si la zona inundable del Paseo Ramón y Cajal, es mejor que continúe estando encauzada con hormigón para garantizar la seguridad de los oscenses.

A partir de ahora se iniciará el trabajo técnico necesario para licitar un nuevo proyecto que permitirá definir con precisión las necesidades, actuaciones y presupuesto. Para Azcón de este modo se materializa la voluntad de realizar un proyecto integral para que la ciudad y los oscenses vivan de cara y no de espaldas al río. Para la redacción de ese proyecto, se contemplarán partidas en los presupuestos del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Huesca. Por parte del Gobierno de Aragón habrá 300.000 euros y a lo largo de 2027 y del 2028 se planificarán partidas plurianuales. Para financiar el proyecto se buscarán fondos en el Gobierno de España.