Culminada la mejora del abastecimiento y saneamiento del parque de bomberos de Sariñena.

La Diputación Provincial de Huesca ha culminado la mejora del abastecimiento y saneamiento del parque de bomberos de Sariñena. De este modo la institución provincial solventa los problemas que arrastraba el parque monegrino desde su construcción conectando las instalaciones con la red municipal de distribución de agua potable y saneamiento. Unos trabajos en los que la institución provincial ha invertido 340.000 euros.

El parque de bomberos de Sariñena entró en funcionamiento en enero de 2021 con deficiencias para su correcto funcionamiento ya que la distribución de agua potable, a través de una tubería de 63 milímetros, era suficiente para un uso sanitario pero no tenía capacidad hidráulica para un parque de bomberos por los largos tiempos de carga para los camiones y cisternas. Además, el parque no estaba conectado a la red de saneamiento sino que vertía las aguas residuales a una fosa con una capacidad reducida, de forma que la periodicidad necesaria de vaciado hacía que su mantenimiento tuviera un elevado coste económico.

Ahora la Diputación ha solventado ambos problemas conectando mejorando el abastecimiento de agua y conectando el parque con la red general de saneamiento municipal. Para ello se han instalado dos nuevas tuberías: el colector de saneamiento, de 1.177 metros de longitud, y la tubería de abastecimiento de 1.032 metros y un diámetro de 125 milímetros suficiente para obtener el caudal y la presión que requiere un hidrante por normativa. Ambas instalaciones comparten una zanja de 630 metros que cruza la carretera A-129 a través de una hinca.

El diputado delegado de Bomberos de la DPH, Javier Catalán, ha visitado los trabajos y ha señalado que “con esta actuación resolvemos una deficiencia y una reivindicación que el parque de bomberos de Sariñena arrastraba desde su puesta en marcha. La Diputación ha dado una solución definitiva a un problema que afectaba al funcionamiento diario del servicio, mejorando el abastecimiento de agua y la conexión al saneamiento. Se trata de una inversión útil, necesaria y pensada para que los bomberos puedan trabajar en las mejores condiciones.”