Conocer Aragón con Carlos Díaz

Una temporada más, nuestro guía de referencia por tierras aragonesas nos ha llevado a descubrir rincones no tan conocidos. Carlos Díaz, de Viajar por Aragón ha dado a conocer rutas y localidades con mucho encanto como la ruta basada en cuentos que nos llevó a Villarquemado, al contraste que se descubre en Biscarrués o a disfrutar de los baños de agua salada en Naval.

Pero en #ViajarporAragón, ha habido tiempo también para la historia con los 50 años que ha cumplido el Parque de Atracciones de Zaragoza y todo lo que ofrecen los museos pedagógicos. Disfruta de nuevo de todos ellos en nuestros podcasts: