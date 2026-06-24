Viajar por Aragón

Conocer Aragón con Carlos Díaz

La mejor forma de conocer Aragón es recorrerlo con un guía y Carlos Díaz, de Viajar por Aragón ha sido el nuestro en la temporada. Un recorrido no sólo por rincones como Biscarrués sino también por tradiciones como los museos pedagógicos o la historia del Parque de Atracciones de Zaragoza.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Carlos Díaz de Viajar por Aragón
Carlos Díaz de Viajar por Aragón | Viajar por Aragón

Una temporada más, nuestro guía de referencia por tierras aragonesas nos ha llevado a descubrir rincones no tan conocidos. Carlos Díaz, de Viajar por Aragón ha dado a conocer rutas y localidades con mucho encanto como la ruta basada en cuentos que nos llevó a Villarquemado, al contraste que se descubre en Biscarrués o a disfrutar de los baños de agua salada en Naval.

Pero en #ViajarporAragón, ha habido tiempo también para la historia con los 50 años que ha cumplido el Parque de Atracciones de Zaragoza y todo lo que ofrecen los museos pedagógicos. Disfruta de nuevo de todos ellos en nuestros podcasts:

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