Conocer Aragón con Carlos Díaz

Una temporada más, nuestro guía de referencia por tierras aragonesas nos ha llevado a descubrir rincones no tan conocidos. Carlos Díaz, de Viajar por Aragón ha dado a conocer rutas y localidades con mucho encanto como la ruta basada en cuentos que nos llevó a Villarquemado, al contraste que se descubre en Biscarrués o a disfrutar de los baños de agua salada en Naval.
Pero en #ViajarporAragón, ha habido tiempo también para la historia con los 50 años que ha cumplido el Parque de Atracciones de Zaragoza y todo lo que ofrecen los museos pedagógicos. Disfruta de nuevo de todos ellos en nuestros podcasts:
- Los museos pedagógicos, un retazo de la historia de Aragón
- Un paseo de cuento para seguir siendo niños en Villarquemado
- El Parque de Atracciones de Zaragoza, uno de los de más historia de España
- Aragón comienza a celebrar sus carnavales más tradicionales
- Biscarrués, tierra de contrastes y fronteras
- Naval: un baño salado sin salir de Aragón