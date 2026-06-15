Conciertos para reclamar una vez más una UVI móvil en Jaca

LEER MÁS Jaca contará con UVI móvil las 24 horas del día fines de semana y festivos

Nueva movilización el próximo viernes 19 de junio convocada por la plataforma “UVI móvil Jaca ¡la necesitamos! Será a las 19 horas en Jaca con conciertos en la plaza Biscós para reivindicar un servicio las 24 horas los 365 días del año, para toda la comarca. Una necesidad que llevan reclamando desde hace 3 años y que pone de relieve la desigualdad de derechos en el medio rural. Recuerda la plataforma que, en la Jacetania, ante cualquier emergencia que requiera cuidados especializados de tercer nivel, el traslado definitivo al hospital de Zaragoza supera los 140 kilómetros de distancia; un viaje que sobrepasa con creces la hora y media de trayecto, y que se multiplica exponencialmente desde el fondo de los valles como en Ansó, Canfranc o Salvatierra de Esca.

Critica el colectivo que la administración se escude en la existencia de una helisuperficie habilitada las 24 horas en Jaca, un argumento que consideran se desploma teniendo en cuenta que el único helicóptero que puede volar de noche en todo Aragón no tiene su base en Jaca sino en Zaragoza. Asumen que la distancia a los hospitales de Zaragoza es insalvable, pero la desprotección nocturna en el territorio es una decisión política perfectamente corregible.

Con la concentración del viernes pretenden volver a elevar al Gobierno de Aragón una reivindicación fundamental y es que toda la comarca de la Jacetania cuente con un servicio de emergencias sanitarias que garantice la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria independientemente del lugar de residencia.