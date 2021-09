El comité de empresa pide disculpas por las molestias a los usuarios

El Comité de los Tranvías de Zaragoza dice comprender las molestias que desde mañana va a generar el endurecimiento de su huelga, con un calendario de paros que coincide con las horas de mayor demanda del servicio por la entrada y salida de trabajos y colegios. Por eso, el presidente del comité, Carlos Lázaro, pide a los usuarios que comprendan que esta huelga viene de una larga negociación por la mejora de sus condiciones laborales.

Los paros se realizarán entre semana, de 6:45 a 9:15 y de 13:00 a 15:30, hasta el 7 de octubre, salvo que se alcance un acuerdo que, a esta hora, parece complicado, ya que la última oferta presentada por la compañía, a la que responderán el próximo lunes, no parece convencer a los miembros del comité.

Según la empresa, la oferta supone un aumento de 200 euros al mes y siete jornadas de trabajo menos; sin embargo la representación de los trabajadores asegura que esa información no es real porque no explica los derechos y el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Además, denuncian que la propuesta no plantea soluciones a los problemas de mantenimiento que sufren los convoyes.