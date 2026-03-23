Comienza en Huesca la poda de olivos cuyas ramas se entregarán para el Domingo de Ramos

Como en años anteriores, las brigadas de parques y jardines del Ayuntamiento de Huesca están llevando a cabo a lo largo de esta semana actuaciones de poda en varios olivos de la ciudad, cuyas ramas serán distribuidas posteriormente entre las parroquias y conventos de Huesca para ser bendecidas el próximo Domingo de Ramos. Esta tradición forma parte de las celebraciones religiosas previas a la Semana Santa y, en particular, al Domingo de Ramos, cuando se conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén.

En total, las brigadas repartirán 111 fajos de ramas de olivo, incluyendo una reserva de seis fajos para posibles necesidades de última hora.

El reparto está previsto para el próximo viernes, 27 de marzo, y se distribuirá de esta forma: 12 para San Pedro, 10 para San Lorenzo, 9 para Santo Domingo y 2 para la Archicofradía de la Veracruz, 8 para el Convento de las Miguelas, la iglesia Santiago, iglesia San José y María Auxiliadora-Salesianos, 6 para la Catedral y el Perpetuo Socorro: 5 para la Iglesia de la Encarnación y La Compañía, 4 para Santa Clara, Cruz Blanca y parroquia San Francisco, 3 para la Residencia Misioneras de Nuestra Señora del Pilar, 2 para el Convento Asunción, la Residencia Ciudad de Huesca y el Ayuntamiento de Huesca y 1 fajo para Casa Amparo, Convento Santa Teresa, Hermanitas Ancianos Desamparados y el Hospital Provincial.

Las actuaciones de poda se están realizando en distintos olivos distribuidos por toda la ciudad, en función de las necesidades de cada ejemplar, dentro del conjunto de 253 olivos existentes en el término municipal.