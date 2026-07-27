Hasta cinco meses de espera para examinarse del carné de conducir en Zaragoza

En Zaragoza hay más de dos mil personas en las listas de espera para poder examinarse del carné de conducir. El Partido Popular ha llevado la cuestión al Congreso para que el Gobierno aporte cifras oficiales que permitan hacerse una idea de la magnitud del problema. Ante ello, la Dirección General de Tráfico acusa a las autoescuelas de inflar las cifras de las listas de espera. "Nos duele que la DGT nos acuse de inflar ese número cuando, si quisiéramos hacerlo, podríamos demostrar que en la provincia de Zaragoza hay más de nueve mil personas con el teórico aprobado dispuestas y preparadas para obtener el permiso de conducir", afirma David Real, vicepresidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zaragoza.

La lista de espera para examinarse puede llegar a los cinco meses. Teniendo en cuenta las listas de espera, las autoescuelas solo tienen preparadas a esas 2.500 personas para poder realizar el examen práctico con éxito. David Real cuenta que "si tuviésemos preparadas a las nueve mil personas, imagínense la cantidad de meses que podríamos estar esperando para que se les examine".

Según el vicepresidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas, llevan avisando durante años del creciente problema, mientras que las jefaturas provinciales "han ido poniendo parches" sin encontrar una solución definitiva. David Real asegura que el origen está en que "no hay suficiente capacidad de personal en las jefaturas provinciales de tráfico para atender la demanda de aspirantes al carné de conducir". Es un problema que afecta tanto al personal examinador, como al personal necesario para realizar los trámites para que los alumnos puedan presentarse a los exámenes.