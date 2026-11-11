CEOE y Gobierno aragonés califican la incidencia como escasa

Ambas organizaciones piden que se garantice y respete el derecho de huelga, pero también el de aquellas personas que quieren trabajar. El secretario general de CEPYME Aragón, Carmelo Pérez, cree que apenas ha habido afecciones en los polígonos y la mayoría de empresas trabajan con normalidad.

Según los datos del Gobierno aragonés, la incidencia de la huelga en la administración autonómica ha sido del 11,88%. 4.242 empleados públicos han secundado los paros de una plantilla que supera los 44.000 trabajadores. Por sectores, en Educación el seguimiento ha sido del 21 %, del 10% en la Administración general, del 5% en Justicia y del 4% en Sanidad.

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, asegura que el seguimiento de la huelga está siendo escaso en la Comunidad Autónoma. Además, considera que los sindicatos se han equivocado al convocar una huelga política, ya que considera que muchos ciudadanos pondrán en duda la labor y objetividad de estas organizaciones.

Azcón ha asegurado que el problema de la vivienda en Aragón lo han creado los años de gobierno socialista en la comunidad autónoma y en el gobierno de España. Ha recordado que en los ocho años de gobiernos socialistas con Chunta se impulsaron 86 viviendas. En Cambio, un gobierno presidido por el Partido Popular, en tres años, está impulsando la construcción de 3.600 viviendas.

Azcón ha explicado que el Partido Popular busca un cambio de gobierno "para que los problemas que hoy se están debatiendo, los problemas de vivienda, de los salarios, de poder adquisitivo y de la cesta de la compra se corrijan para mejorar la calidad de vida de los aragoneses y para los españoles".