El Centro de Solidaridad de Huesca atiende a 570 personas en 2025

El Centro de Solidaridad Interdiocesano de Huesca (CSIH) - Proyecto Hombre ha atendido durante el año 2025 a un total de 570 personas en sus programas de Atención de Adicciones y Sos Adolescentes y se han realizado 167 altas terapéuticas. El centro ha reforzado sus tres ámbitos de actuación fundamentales: la prevención, la atención a las adicciones y el acompañamiento en salud emocional de adolescentes y jóvenes. Además, "hemos extendido nuestros servicios al medio rural gracias al apoyo de distintas comarcas, acercando recursos especializados a territorios donde siguen siendo escasos", subraya Alfredo Carrera Vera, el director del CSIH.

En el área de Atención biopsicosocial en Adicciones, se ha atendido a 317 personas, de las cuales el 79,8% han sido hombres. En cuanto a la sustancias, el alcohol ha sido la principal problemática con un 53,9 % de los casos, seguida de la cocaína (14,5 %), el cannabis (14,2 %), la ludopatía, el juego patológico (8,5 %) y el policonsumo (6,3 %). También se han atendido algunos casos de compras compulsivas y otras sustancias.

En esta área, se registraron 104 nuevos pacientes y acompañaron a 226 familias, logrando un total de 89 altas terapéuticas. El director del centro recuerda que “detrás de cada proceso hay personas que luchan, que se enfrentan a sus propios límites y que necesitan acompañamiento, comprensión y oportunidades reales de cambio”, especialmente en el ámbito de las adicciones.

El Programa SOS Adolescentes, que está especializado en la intervención y acompañamiento emocional de personas de entre 12 a 30 años, ha atendido a 253 jóvenes y se han conseguido 78 altas terapéuticas. El malestar emocional (37,2 %), la ansiedad (13,4 %) y los problemas familiares (11,1 %) son las principales causas por las que se recurre a este servicio. Sus profesionales trabajan desde la escucha activa y el refuerzo emocional, buscando mejorar la salud psicosocial y emocional de adolescentes y jóvenes, reduciendo la incidencia de la conducta suicida. Al mismo tiempo, se ha acompañado a 133 familias, orientándolas ya que es uno de los ejes principales de la intervención de este programa.

Desde el área de Prevención, se han desarrollado 6.179 participaciones directas, de las cuales un 75 % de adolescentes, un 23,5 % de familias y un 1,5 % de profesorado. Se han llevado a cabo 324 talleres y sesiones en 18 centros educativos de las provincias de Huesca y Zaragoza, fundamentalmente en localidades como Huesca, Sariñena, Monzón, Sabiñánigo o Grañén, entre otras.

Asimismo, el centro mantiene activo su Programa de Intervención en el medio Penitenciario en el que colabora con el Centro de Zuera y el Centro de Inserción Social “Rafael Salillas” en Huesca, a través de programas de gestión de penas y medidas alternativas.