Casetas volverá a disfrutar de la Harinera a principios de 2027

Dispondrá de un auditorio, espacio para exposiciones, biblioteca o ludoteca. La reforma, compleja técnicamente, afecta a una superficie de 1.208 metros cuadrados. La prioridad fue respetar la esencia original del edificio, pero sin perder de vista la eficiencia. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha visitado las obras de este espacio que lleva 20 años cerrado.

En concreto, una vez terminen las obras, el sótano del inmueble será espacio para exposiciones y la planta baja tendrá museo, hall y los accesos. La primera planta acogerá la biblioteca y la segunda será un espacio polivalente.

El Ayuntamiento obtuvo fondos europeos Next Generation para esta reforma de la harinera de Casetas que supone una inversión de 2,8 millones de euros. Actuación que se suma a otros proyectos en barrios rurales, como la mejora de la Celda del Prior en La Cartuja o la rehabilitación de la Torre de Santa Engracia en Movera.