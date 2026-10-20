El Casco Viejo de Huesca contará con una reproducción de "la Boca de la Verdad"

El Ayuntamiento de Huesca ha comenzado los trabajos de instalación de una reproducción de la pieza central de salida de una fuente iberorromana conocida como la Boca de la Verdad, en la esquina de la calle Las Cortes con la plaza de Urriés. Los trabajos de colocación corren a cargo del personal de Servicios Generales del Ayuntamiento.

La pieza original, que se conserva en el Museo de Huesca, es una cabeza tallada en arenisca beige, datada entre el siglo I a. C. y el siglo I d. C. Fue hallada en el entorno de la actual plaza López Allué y representa un rostro masculino, aunque también se ha interpretado como una posible gorgona. Su boca presenta una abertura por la que probablemente manaba agua, por lo que se considera que pudo formar parte de una fuente de época iberorromana.

La actuación responde a una propuesta presentada por la asociación Osce Biella al Consejo Ciudadano para instalar una reproducción de esta pieza histórica en un espacio público de la ciudad. El proyecto se ha desarrollado en tres fases, financiadas a través de los presupuestos participativos municipales de 2024, 2025 y 2026.

La primera fase, correspondiente a 2024, ha consistido en la reproducción de la pieza original mediante técnicas de escaneado e impresión 3D, incluida la elaboración de un molde de silicona y la reproducción de la pieza en cemento. La segunda fase, financiada con los presupuestos participativos de 2025, comprende la fabricación de un pedestal de hormigón y la incorporación de elementos informativos. Esta parte del proyecto fue aprobada por unanimidad en el Consejo Ciudadano celebrado el 11 de junio de 2025. La tercera fase, correspondiente a los presupuestos participativos de 2026, incluye la elaboración de la memoria técnica y los trabajos de instalación de la reproducción en su emplazamiento definitivo. El coste total de la actuación asciende a 11.500 euros, incluyendo la reproducción de la pieza original, la fabricación del molde para los elementos informativos, la elaboración del pedestal de hormigón y la memoria técnica.

La reproducción de la Boca de la Verdad tiene unas dimensiones aproximadas de 60 centímetros de anchura, 49 de altura y 27 de profundidad, con un peso de 120 kilogramos. El pedestal sobre el que se instalará mide 130 centímetros de altura, 70 de anchura y 50 de profundidad.