Evento

La capital oscense acoge la entrega de los III Premios Onda Cero Huesca

La emisora Onda Cero Huesca ha celebrado la tercera gala en la que ha reconocido el trabajo de seis entidades y personas que trabajan por y para la provincia oscense: Andrea Gil, Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia, Asociación Guayente, Huesca Naturaleza, Grupos de Rescate e Intervención en Montaña y Luis Costa

Onda Cero Aragón

Huesca |

Un año más, Onda Cero Huesca ha querido reconocer el trabajo que realizan diferentes entidades y personas arraigadas en la provincia. En esta ocasión, se ha querido reconocer a seis premiados:

  • Andrea Gil, creadora de la agencia Aragón Influye
  • AMEPHU - Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia
  • Asociación Guayente
  • Huesca Naturaleza
  • Greim – Grupos de Rescate e Intervención en Montaña
  • Luis Costa, emprendedor de la Sala El Veintiuno

Durante la gala de los III Premios Onda Cero Huesca actuaron "Soulmates”, con la voz de Noelia Rodríguez acompaña al bajo por Sergio Rodrigo, y los humoristas Alfonso Palomares y Kike Lera.

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