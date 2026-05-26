La capital oscense acoge la entrega de los III Premios Onda Cero Huesca

Un año más, Onda Cero Huesca ha querido reconocer el trabajo que realizan diferentes entidades y personas arraigadas en la provincia. En esta ocasión, se ha querido reconocer a seis premiados:

Andrea Gil , creadora de la agencia Aragón Influye

, creadora de la agencia Aragón Influye AMEPHU - Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia

- Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia Asociación Guayente

Huesca Naturaleza

Greim – Grupos de Rescate e Intervención en Montaña

– Grupos de Rescate e Intervención en Montaña Luis Costa, emprendedor de la Sala El Veintiuno

Durante la gala de los III Premios Onda Cero Huesca actuaron "Soulmates”, con la voz de Noelia Rodríguez acompaña al bajo por Sergio Rodrigo, y los humoristas Alfonso Palomares y Kike Lera.