‘No caminas sola’ refuerza la seguridad de las mujeres en el Camino de Santiago por Aragón

En la plaza de la catedral de Jaca, este lunes se ha presentado la nueva temporada de la campaña ‘No caminas sola’ para reforzar la seguridad de las mujeres que emprenden el Camino de Santiago francés en solitario. Se trata de una iniciativa conjunta de las Unidades contra la Violencia de Género de las delegaciones del Gobierno de España en Aragón, La Rioja, Navarra, Castilla y León y Galicia, comunidades autónomas por las que discurre esta ruta jacobea, además de la de Extremadura, por la que discurre la Vía de la Plata.

La Guardia Civil y la Policía Nacional refuerzan la seguridad durante la campaña estival en la provincia de Huesca y en todo Aragón. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, junto al jefe superior de la Policía Nacional en Aragón, José Ángel Sanz, y el jefe de la Zona de la Guardia Civil en Aragón, el general de brigada Antonio Orantos, ha destacado “el trabajo que año a año realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que uno de los principales activos turísticos y culturales de la provincia de Huesca ofrezca todos los recursos y garantías para que las peregrinas puedan realizar una ruta libre de violencias machistas”.

Beltrán también ha querido agradecer la colaboración de los ayuntamientos, farmacias, albergues y hoteles de los municipios por los que discurre el Camino en la difusión del material informativo de la campaña. ‘No caminas sola’ se materializa en la difusión en diferentes localizaciones del Camino de Santiago de dípticos y carteles informativos bilingües que incluyen un QR que enlaza a los teléfonos de atención (el específico para la violencia machista, 016, y los generales 062 y 091) y a los recursos más cercanos en donde se presta atención.

Las peregrinas cuentan además con la aplicación para móviles AlertCops, conjunta para Guardia Civil y Policía Nacional. Entre las funciones de esta herramienta está “Guardián del Camino de Santiago”, que permite compartir la posición con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que en caso de emergencia o riesgo los puestos policiales puedan atender a la usuaria de forma más eficaz.

Con estas medidas se busca prevenir la violencia machista y garantizar que el Camino de Santiago siga siendo una experiencia segura.