Las bibliotecas municipales de Huesca homenajean al historietista José Cabrero Arnal

Coincidiendo con el Día del Cómic en España, las bibliotecas municipales de Huesca rendirán homenaje al historietista José Cabrero Arnal con una exposición y una mesa redonda que permitirán acercar al público la trayectoria del dibujante nacido en Castilsabás, creador del personaje Pif y uno de los autores españoles con mayor proyección en Francia donde alcanzó una gran difusión a partir de la segunda mitad del siglo XX.

El acto principal será la inauguración de la exposición “José Cabrero Arnal, el dibujante que miró a los ojos de la muerte”, producida por la cooperativa Rocaguinarda de Barcelona, el 17 de marzo a las 19 horas en el Centro Cívico Santiago Escartín Otín. Tras la apertura de la muestra, tendrá lugar una mesa redonda dedicada a analizar su obra y trayectoria. El encuentro estará moderado por Óscar Senar y contará con la participación de Philippe Guillen, biógrafo del autor; Ángel Campabadal, miembro de la cooperativa Rocaguinarda y responsable de la exposición; y Dionisio Platel, editor de Taula Ediciones, que ha recuperado recientemente parte de los trabajos que el dibujante realizó en Barcelona antes de la Guerra Civil.

El acto contará además con la presencia de familiares del autor, Margarita y Mireya Cabrero, que han cedido material gráfico de la historia familiar para contribuir a ofrecer un recorrido biográfico y humano sobre su figura. La exposición podrá visitarse durante un mes, hasta el 17 de abril.