Benito Tesier: "Aragón está viviendo un momento histórico de cambio en el sector empresarial"

El empresario Benito Tesier ha sido elegido presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón, CEOE Aragón, para los próximos cuatro años. Un momento que ha asegurado estar viviendo con mucha emoción, pero también con “un enorme sentido de la responsabilidad por todo el trabajo que queda por delante”. Son varios los ejes que marcan el proyecto planteado por el equipo de Tesier y que reflejan una determinante apuesta por la competitividad de las empresas, el diálogo social, la unidad de acción, la industria y la innovación.

El presidente de CEOE Aragón asegura que el diálogo social es esencial porque “es de lo que nos diferencia con otras comunidades autónomas y lo que nos hace verdaderamente ser atractivos también para esas inversiones que están llegando a nuestro territorio, una estabilidad política y un diálogo permanente”. Para Benito Tesier, el futuro empresarial es prometedor gracias a las inversiones millonarias que están llegando a Aragón, además de los sectores estratégicos que están surgiendo relacionados con la digitalización y la tecnología.

En esta línea, Tesier asegura que Aragón va a vivir un momento histórico en los próximos años y “va a ser apasionante ser protagonista de ese cambio” que va a venir dado por la tecnología “que servirá de correa de trasmisión que hará mejorar el ecosistema tradicional empresarial”

Papel de la CEO en el cambio

Ante la llegada de numerosas inversiones, sobre todo en empresas relacionadas con centros de datos, Benito Tesier asegura que no sólo van a estar vigilantes, sino que van a ser dinamizadores del cambio porque “sin empresas no hay creación de riqueza y sin creación de riqueza no hay empleo. Y sin empleo ni empresas, no hay capacidad para sostener el bienestar social y sin empresas no hay oportunidades para el talento de nuestros jóvenes”.

Precisamente la formación es otro de los ejes esenciales en la estrategia del nuevo equipo liderado por Tesier, “tenemos que seamos capaces de motivarles e inspirarles hacia profesiones STEM, hacia profesiones que van en desarrollo con lo que es la evolución de nuestro ecosistema empresarial”, ha asegurado.