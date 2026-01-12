Benito Tesier ya es presidente de CEOE Aragón

Benito Tesier, director general de Brembo Ibérica, ya es presidente de CEOE Aragón. Así lo ha validado hoy la Asamblea Electoral, que ha contado con la presencia del presidente de CEOE a nivel nacional, Antonio Garamendi. Al acto también ha asistido el presidente en funciones del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, y más de 400 invitados.

Tesier releva en el cargo a Miguel Marzo, que ostentaba el cargo desde el 3 febrero de 2022. Es director general de la empresa Brembo Ibérica, que se dedica a la distribución y venta de frenos. Hasta el momento ostentaba el cargo de vicepresidente de CEOE y actualmente mantiene ese cargo en CEPYME.

Además, es presidente de la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza (FEMZ), presidente del Clúster de la Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR) y miembro de la junta directiva de SERNAUTO.

En su nueva etapa al frente de CEOE Aragón, Tesier ha prometido “trabajar de forma unida” con las distintas organizaciones, sectores y territorios, actuando como el altavoz de las empresas para impulsarlas y asegurar el futuro de nuestra región.

Además, intentará poner en valor la figura del empresario, que en los últimos tiempos está “demonizada injustamente”. Mantiene que sin empresas no hay riqueza, bienestar social, impuestos u oportunidades para nuestros jóvenes, por lo que impulsarlas es una responsabilidad “de toda la sociedad”.