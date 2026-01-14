Natalia Chueca: "la traición de VOX sólo beneficia a la izquierda"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, califica de "regalo al PSOE" el cambio de postura de VOX respecto al presupuesto municipal para 2026: "quien ha dado aire a la izquierda con ese cambio de decisión ha sido VOX; pero mi mano va a seguir tendida porque no me queda otro remedio y entiendo el resultado de las urnas", ha señalado Natalia Chueca, quien cree que este giro podría penalizar a VOX el próximo 8 de febrero: "si sus votantes en Zaragoza son consecuentes, no creo que su voto sea para que VOX llegue a acuerdos con la izquierda para bloquear al PP y a la ciudad de Zaragoza", afirma la alcaldesa.
Chueca cree que es muy preocupante que el portavoz de VOX, Julio Calvo, haya sugerido la posibilidad de votar en contra de la alcaldesa ante una cuestión de confianza ligada a los presupuestos que parece inevitable: "VOX se equivoca de enemigo, que no es el PP; el enemigo es Pedro Sánchez y es muy preocupante que su portavoz se abra a votar en contra de una cuestión de confianza al PP y sumar sus votos a la izquierda".
La alcaldesa ha vuelto a destacar que el presupuesto presentado es el mejor de la historia de Zaragoza y que prorrogar el del año pasado hasta que se desbloquee el de 2026 va a provocar afecciones indeseables en el pago de los convenios con las entidades o en la continuidad de importantes proyectos de Ciudad. Chueca también ha hablado de vivienda, después de que esta misma mañana haya presentado un proyecto para la rehabilitación de un edificio en Zamoray Pignatelli para viviendas de alquiler asequible, donde ha aprovechado para explicar la petición que ha realizado al Gobierno Central: "han cedido suelos de la SAREB a Cataluña para construir 13.000 viviendas y lo que les pido es que nos cedan suelos ociosos, como ha hecho con Cataluña".