¿Me puedo librar de estar en una mesa electoral?

Faltan poco más de tres semanas para que se celebren las Elecciones Autonómicas y todo el proceso electoral está ya en marcha. En esta semana se están celebrando los sorteos de las mesas electorales para el 8 de febrero. En el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Zaragoza se elegirán a 14.688 personas entre los presidentes, vocales y suplentes y quienes hayan salido escogidos recibirán la notificación antes del 21 de enero.

Miguel Ángel Lafuente, director general de Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, explica que son contadas las excepciones por las que se permite que un ciudadano pueda librarse de estar presente en una mesa electoral ya que se trata de “una obligación democrática que tenemos todos los españoles”. Las causas eximentes de pertenecer a una mesa electoral se actualizaron en una modificación que se realizó en la L.O. del Régimen electoral el 30 de enero de 2025.

Como recuerda Lafuente, establece que se puede alegar no estar en mesa por tres cuestiones principales: situaciones personales, responsabilidades familiares y responsabilidades profesionales. En cada uno de estos apartados hay cuestiones objetivas y subjetivas, además de diferentes variantes. De ahí que en las cuestiones que son subjetivas, será la Junta Electoral de Zona quien estudie cada caso y decida, con la acreditación presentada en la mano, si se exime al ciudadanos de pertenecer o no a la mesa electoral.