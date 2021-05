Se baraja un acto institucional reducido y oferta cultural con aforo limitado durante el verano

Después de que el Consejo Local decidiera ayer suspender todas las fiestas patronales en nuestra comunidad hasta el 31 de agosto, el Ayuntamiento de Huesca analizará las opciones factibles de cara a San Lorenzo en la Junta de Portavoces que se celebrará el lunes. Por segundo año consecutivo, la albahaca, las pañoletas y los danzantes no alegrarán las calles de la capital oscense. Está claro que no habrá fiestas de San Lorenzo, pero el Ayuntamiento de Huesca no descarta que puedan realizarse actos institucionales reducidos y en fechas distintas a las de las fiestas así como otros actos culturales con aforo limitado a lo largo del verano.

Entre otros aspectos, está pendiente conocer cómo, cuando y dónde tendrá lugar el acto de entrega de la Parrilla de Oro al establecimiento Ultramarinos La Confianza. Por su parte, la empresa adjudicataria de la plaza de toros de la capital oscense, Tauroemoción ya manifestó en su día que si la situación sanitaria lo permitía habría festejos con aforo limitado. Un aspecto que también se analizará en la junta de portavoces. También el lunes se celebrará Junta Local de Seguridad para coordinar las nuevas medidas a adoptar frente a la COVID- 19 con la finalización del Estado de alarma.