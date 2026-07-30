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Balance positivo de la gestión del Gobierno de España en Aragón

La comunidad ha recibido un 55,8% más de recursos para financiar los servicios públicos que en 2018 y las entregas a cuenta en 2026 van a marcar el récord de 5.318 millones

Onda Cero Aragón

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El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha detallado el balance
Balance positivo de la gestión del Gobierno de España en Aragón | Delegación del Gobierno en Aragón

El Gobierno de España ha hecho balance de su acción en Aragón durante las dos últimas legislaturas. La comunidad ha recibido un 55,8% más de recursos para financiar los servicios públicos que en 2018 y las entregas a cuenta en 2026 van a marcar el récord de 5.318 millones.

También destaca la llegada de fondos europeos con 3.918 millones de euros, que han permitido la implantación de proyectos estratégicos como la gigafactoría de Stellantis y CATL. Además, pone en valor la apuesta en las políticas sociales, por ejemplo, con el incremento de las pensiones.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, asegura que la política del Gobierno central ha permitido mejorar la vida de los ciudadanos. Sin embargo, considera que tendrían un mayor impacto si el gobierno autonómico dejara a un lado la confrontación y el “no a todo”.

Entre los desafíos para el año que queda de legislatura, el Gobierno prioriza abordar la falta de vivienda y la emergencia climática.

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