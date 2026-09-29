El Ayuntamiento de Huesca realiza el pago simbólico de un céntimo a las Miguelas

El Ayuntamiento de Huesca ha realizado este martes la tradicional entrega simbólica de un céntimo a las Miguelas, coincidiendo, como cada 29 de septiembre, con la festividad de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.

El acto ha tenido lugar tras la misa presidida por el obispo de Huesca, Pedro Aguado Cuesta. A continuación, el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Iván Rodríguez, ha realizado en representación del Ayuntamiento la entrega de un céntimo de euro a sor María Gloria de Dios, madre superiora del Convento de la Encarnación de Carmelitas Calzadas de Huesca, acompañado por miembros de la corporación municipal. Este pago simbólico se realiza anualmente desde 1983 en reconocimiento del uso público en precario de la plazuela situada a la entrada del Convento de San Miguel, propiedad de la comunidad religiosa.

La tradición comenzó con el pago de una peseta, cantidad que fue sustituida por un céntimo con la entrada en vigor del euro. Las pesetas y los céntimos entregados desde 1983 se conservan en el archivo del convento junto con los contratos suscritos cada año. La cesión de terrenos permitió también disponer del espacio necesario para la urbanización de este entorno de la ciudad, incluida la actual rotonda de las Miguelas.