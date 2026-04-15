Atresplayer en The Wave: ¿cómo será el streaming del futuro?

Responsables de CARTV, Movistar + y DAZN, junto al director de Atresplayer pasaron en la primera tarde del congreso de The Wave por el el escenario Planet ZERO, donde tuvieron ocasión de intercambiar experiencias sobre contenido, tecnología o el papel esencial de los usuarios en las plataformas de streaming.

El director de Atresplayer, Emilio Sánchez Zaballos, participaba por primera vez en este congreso. "Fue bastante abrumador. El entorno es fantástico, así como la asistencia de gente y empresas. Tuve ocasión de hacer networking, es un punto de encuentro de referencia en tecnología muy interesante", explica el responsable de la plataforma de Atresmedia.

La mesa sobre el futuro del streaming duró media hora y dio para mucho debate. Los ponentes concluyeron que el futuro lo van a marcar los desarrollos tecnológicos: internet, teléfonos móviles y tablets, así como el crecimiento de las smarts tv. Esa tecnología va a definir la forma de consumir contenidos por parte de los usuarios, que son el elemento fundamental para saber hacia dónde va el sector del contenido a la carta. "La clave es adaptarse a los hábitos de consumo, pero siempre detrás va a estar el contenido y los comunicadores".