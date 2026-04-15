The Wave ha batido ya récord de participantes

La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, destaca estas cifras y afirma que el evento está funcionando como un punto de conexión entre grandes y pequeñas empresas. También como un semillero para desarrollar proyectos de futuro. En ese foro, la directora de políticas públicas para la IA Generativa de Amazon Web Services, Sasha Rubel, ha destacado que Europa tiene una oportunidad creciente para desarrollarse adaptándose a las oportunidades que brinda esta tecnología. Hacerlo, generaría más de 600 billones de valor añadido en 2030.

Para alcanzar este objetivo, es fundamental que las empresas sean más conscientes de los beneficios de la IA. Según los datos de la multinacional, un 43% de las compañías europeas todavía no aplican esta tecnología. Además, Rubel ve esencial desarrollar un marco regulatorio único en la Unión Europea y que las administraciones públicas sean pioneras.

Las empresas coinciden en las oportunidades que brinda aplicar la inteligencia artificial, aunque previamente se debe adaptar a su modelo de negocio y también cumplir ciertos requisitos para pasar del laboratorio al mundo real, como regulación o seguridad. Algo clave, por ejemplo, en el sector industrial. Las empresas Valoriza, Airbus y Respol han debatido al respecto en The Wave.

En el caso de Valoriza, que gestiona servicios de limpieza y recogida de residuos, trabajan por desarrollar un modelo prácticamente instantáneo que pueda optimizar el trabajo de sus empleados a pie de calle. Para que sea realmente efectivo, su director de innovación, David Redondo, debe combinar el conocimiento humano y el digital.