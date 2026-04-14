Arranca en Zaragoza el congreso tecnológico "The Wave"

LEER MÁS The Wave, tres años de referente tecnológico en Aragón

Ya ha arrancado en el Palacio de Congresos de Zaragoza la tercera edición del evento tecnológico “The Wave”. En este foro participan más de 250 ponentes nacionales e internacionales y hay 15.000 personas inscritas. Representantes de distintas multinacionales están analizando retos digitales como la gestión de la Inteligencia Artificial. La vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, valora que siempre surge nuevos proyectos tecnológicos en The Wave.

En The Wave, los expertos están insistiendo en que la Inteligencia Artificial es ya una obligación para las empresas. De hecho, 1,6 millones de compañías utilizan en España esta tecnología y un 66% ha logrado mejorar sus resultados. La responsable de Amazon Web Services en España y Portugal, Suzana Curic, recuerda que para el despliegue de la IA los centros de datos son básicos. En ese sentido, recuerda que la compañía invertirá 33.700 millones en la ampliación de su región aragonesa. También se instalará fábrica centrada en los servidores.

The Wave analiza el reto mundial de la implementación de la IA con horizonte a 2040. El presidente de Microsoft en España, Paco Salcedo, ha reflexionado sobre la Inteligencia Artificial Agéntica o autónoma, que logra objetivos más complejos que la IA tradicional. Como retos, hay que avanzar en el impulso de la nube o en el control y gobernanza responsable de la IA, porque implica riesgos, por ejemplo, en ciberseguridad. Salcedo también ha trasladado su compromiso con Aragón, no sólo en la construcción de centros de datos, sino en otros muchos ámbitos. Algo que se ha traducido en el aumento de sus partners y socios en el territorio.

En ese foro, representantes del centro tecnológico CIRCE y de Centro Zaragoza han presentado detalles del proyecto “Voltia”. Se centra en el uso de la IA para anticipar la degradación de baterías de vehículos eléctricos, para así optimizar los procesos de carga y alargar la vida útil de las baterías. El ingeniero del CIRCE, Alfonso Calavia, explica que actualmente no hay métodos sencillos o fiables para hacer esas mediciones. Por eso el proyecto busca desarrollar una herramienta en el propio cargador de los vehículos.