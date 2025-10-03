Arcadia celebra su V Movida en Huesca con verbena mañanera, teatro y encuentros profesionales

La V Movida de Arcadia por la Salud Mental busca concienciar y sensibilizar a la población sobre la importancia del bienestar mental y emocional y la inclusión social y laboral de las personas afectadas por enfermedad mental grave. Un año en el que, además, se conmemora el 30 aniversario de la creación del Centro Especial de Empleo ARCADIA, que cuenta actualmente con nueve líneas de actuación, y de la creación del Centro de Día en Huesca, dos puntales en el día a día de los usuarios.

La V MOVIDA comienza mañana sábado 4 en la ciudad de Huesca con una “Verbena mañanera” en el Parque del Encuentro, a partir de las 11 horas, donde tendrá lugar una chocolatada popular, diferentes actividades como baile, talleres de chapas y tapices, fútbol 3x3, sorteos… todo con la presencia de “Cierzo Squad Star Wars” y el Coro de ARCADIA que cerrará con un vermú musical.

El miércoles 8 de octubre se celebrará el acto más institucional en el salón de actos de la Diputación de Huesca con unas jornadas técnicas que abordarán los retos de futuro en la economía social y los modelos de atención y cuidado en salud mental. Participarán Sílvia Domenech, directora general de la empresa social La Fageda, Silvia Parrabera, psicóloga clínica y docente experta en modelo del Diálogo Abierto, y Javier Olivera, Jefe de Sección

de Psiquiatría en Huesca. El cierre llegará el jueves día 9 por la tarde, a las 19 horas en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, con la obra de teatro “Fragmentos de una ilusión” a cargo del grupo de teatro “Entre Sombras” y bajo la dirección de Héctor Castellanos.

La V Movida se completa con actos profesionales y dirigidos a estudiantes en Ejea de los Caballeros y Tarazona ya que Arcadia trabaja no solo con Huesca y comarcas altoaragonesas, sino también llegando a zonas de Zaragoza.