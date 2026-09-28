Aragón recurre la ampliación del cupo de acogida de menores migrantes

El vicepresidente, Alejandro Nolasco, asegura que ese decreto invade competencias que corresponden a Aragón y que sólo responde a criterios políticos. Por eso, considera que el Gobierno de España no respeta el Estado de Derecho. Los motivos que argumenta el Gobierno de Aragón que le llevan a interponer el recurso se sustentan en que el Real Decreto 556/2026 es que se ha hecho a espaldas del Gobierno de Aragón.

A esto se añade que “regula mediante Real Decreto una materia que está reservada a Ley Orgánica, dado que afecta a derechos fundamentales y libertades públicas, en particular los derechos reflejados en los artículos 10 y 15 de la Constitución Española” .Nolasco ha agregado que el mencionado Real Decreto “incumple el acuerdo en vigor entre España y Marruecos, firmado el 6 de marzo de 2007, que obliga a España a devolver de inmediato a todo menor que cruza ilegalmente la frontera y que debe ser entregado a su familia o al Estado de Marruecos de forma urgente”.

El vicepresidente ha analizado que este Real Decreto, “en la práctica, favorece la inmigración ilegal, favorece a las mafias que hacen negocio con dicha inmigración ilegal, y utiliza a los menores inmigrantes para pisotear el Estado de Derecho”. “No hay democracia sin ley, y Sánchez pisotea la ley porque le estorba la democracia". "La inmigración ilegal es una táctica más en esa estrategia de Sánchez contra la ley y contra la democracia”, ha enfatizado.

En esta línea, Nolasco ha subrayado que “hemos decidido recurrirlo para exigir que no entre en vigor y que no le sirva de coartada fraudulenta al Gobierno central para endosarnos a las comunidades autónomas la oleada de menas que formaron parte de la invasión que Ceuta sufrió hace dos meses”.