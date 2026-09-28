Justicia

Aragón recurre la ampliación del cupo de acogida de menores migrantes

El Gobierno aragonés va a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto del Ejecutivo Central que amplía el cupo de acogida hasta los 476 menores migrantes no acompañados en la Comunidad Autónoma. Además, plantean la suspensión cautelar de esta medida para que no tenga ningún tipo de efecto.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Los vicepresidente Vaquero y Nolasco han presentado los fundamentos del recurso
Los vicepresidente Vaquero y Nolasco han presentado los fundamentos del recurso | DGA

El vicepresidente, Alejandro Nolasco, asegura que ese decreto invade competencias que corresponden a Aragón y que sólo responde a criterios políticos. Por eso, considera que el Gobierno de España no respeta el Estado de Derecho. Los motivos que argumenta el Gobierno de Aragón que le llevan a interponer el recurso se sustentan en que el Real Decreto 556/2026 es que se ha hecho a espaldas del Gobierno de Aragón.

A esto se añade que “regula mediante Real Decreto una materia que está reservada a Ley Orgánica, dado que afecta a derechos fundamentales y libertades públicas, en particular los derechos reflejados en los artículos 10 y 15 de la Constitución Española” .Nolasco ha agregado que el mencionado Real Decreto “incumple el acuerdo en vigor entre España y Marruecos, firmado el 6 de marzo de 2007, que obliga a España a devolver de inmediato a todo menor que cruza ilegalmente la frontera y que debe ser entregado a su familia o al Estado de Marruecos de forma urgente”.

El vicepresidente ha analizado que este Real Decreto, “en la práctica, favorece la inmigración ilegal, favorece a las mafias que hacen negocio con dicha inmigración ilegal, y utiliza a los menores inmigrantes para pisotear el Estado de Derecho”. “No hay democracia sin ley, y Sánchez pisotea la ley porque le estorba la democracia". "La inmigración ilegal es una táctica más en esa estrategia de Sánchez contra la ley y contra la democracia”, ha enfatizado.

En esta línea, Nolasco ha subrayado que “hemos decidido recurrirlo para exigir que no entre en vigor y que no le sirva de coartada fraudulenta al Gobierno central para endosarnos a las comunidades autónomas la oleada de menas que formaron parte de la invasión que Ceuta sufrió hace dos meses”.

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