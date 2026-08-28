Inmigración

Beltrán asegura que Aragón seguirá recibiendo menores no acompañados

El delegado del Gobierno acusa a VOX de actitud infantil por no acudir a la sectorial convocada por el Ministerio e insiste en que, pese a los recursos, “los menores no han dejado de llegar a Aragón”.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, en una imagen de archivo
El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, en una imagen de archivo | Delegación Gobierno

Pese a la postura contraria del ejecutivo autonómico, Aragón recibirá menores no acompañados procedentes de Ceuta. Así lo ha asegurado el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, en relación a la decisión del gobierno de Azcón de no acudir a la conferencia sectorial de infancia.

En declaraciones a los medios, Beltrán ha señalado que, desde que se formó el gobierno PP-VOX, los menores han seguido llegando y “los recursos autonómicos no han servido para nada”.

El delegado ha pedido a las alcaldesas de las tres capitales aragonesas, que se sumarán el día 2 de septiembre a las concentraciones en apoyo a Ceuta convocada por la FEMP, que colaboren con los ceutíes informando sobre los recursos que tienen disponibles para acoger menores.

Beltrán insiste en que seguirán llegando, pese a la decisión “infantil” de VOX de no acudir ayer a la conferencia sectorial. Los socialistas también criticaron esa decisión al entender que negociar y hablar con el Estado es especialmente importante cuando se discrepa, pero desde las filas del PP apuntaron que el Gobierno de España en las conferencias sólo informa de decisiones ya tomadas sin contar con los territorios.

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