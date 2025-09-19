Aragón reclama información para medir el alcance de los fallos de las pulseras antimaltrato

El Gobierno de España asegura que no se ha producido ninguna incidencia en Aragón por los fallos detectados en los dispositivos de vigilancia de los agresores condenados en casos de violencia de género. La incidencia se detectó el año pasado a raíz del cambio de licitador de estas pulseras telemáticas, durante la migración de los datos. Los dispositivos dejaron de funcionar, dejando desprotegidas a las mujeres con orden de alejamiento.

La secretaria general del PSOE en Aragón y ministra portavoz, Pilar Alegría, ha asegurado que las unidades del sistema de protección a las mujeres maltratadas Viogén no ha detectado ninguna incidencia por el fallo de esos dispositivos. “La información que tenemos es que no se ha trasladado ninguna incidencia”. En ese sentido, cabe recordar que Zaragoza todavía no ha formalizado su entrada en ese sistema por distintas

Este problema puede haber provocado que algunos agresores hayan sido absueltos al no poderse corroborar con las pulseras el quebranto de órdenes de alejamiento.

Críticas de las instituciones aragonesas

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han exigido al ejecutivo central información detallada acerca de cuántas mujeres y durante cuánto tiempo quedaron desprotegidas por el fallo de las pulseras antimaltrato. A fecha 31 de diciembre de 2024, había 142 agresores con ese dispositivo en nuestra comunidad autónoma. 74 en Zaragoza, 62 en Huesca y 6 en Teruel.

La directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Antoñanzas, y la concejal de Políticas Sociales en Zaragoza, Marian Orós, han criticado que no se aplicase un plan de contingencia durante la migración de los datos cuando cambió el licitador de las pulseras, y arremeten también contra el Gobierno por no informar en conferencia sectorial sobre la incidencia. Ello va en contra de la necesaria coordinación en un tema tan serio como la protección de víctimas de violencia. “Si no hay una coordinación y una transparencia en la información, poco podremos hacer”, ha dicho Antoñanzas. “Es un asunto muy grave que nos preocupa mucho”.

Al margen de ese problema puntual con los datos, tampoco el tipo de dispositivo “comprado en Aliexpress”, ofrece todas las garantías para proteger a las víctimas. En ese sentido, Orós insta a que se analice “si son efectivos o se pueden quitar al albur de lo que quiera el agresor… es que es muy fuerte”, ha trasladado.