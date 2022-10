Aragón podría reclamar 80 millones de euros al Estado en los tribunales

El presidente del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, ha asegurado que, si en 15 días no hay una respuesta favorable, llevarán este asunto a los tribunales. Lambán asegura que esos 80 millones de euros corresponden a dos décimas del déficit y que no se trata de una subvención, sino de una cantidad económica que corresponde por ley a Aragón. El presidente autonómico ha recordado que la decisión de no pagar el IVA a las comunidades fue del último ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, pero ha dado a entender que no le temblará la mano para exigir esa cantidad al actual Gobierno de España.