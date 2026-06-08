Educación

Aragón mejora su capacidad para detectar y actuar frente al bullying

Este curso que está a punto de terminar se han abierto más de 1.000 protocolos de ideación suicida y 550 por acoso escolar. Lo achacan al desarrollo de programas y normativas que permiten aflorar y detectar casos precozmente.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Representantes del ejecutivo, fuerzas y cuerpos de seguridad o de la comunidad educativa, durante la reunión del observatorio
Representantes del ejecutivo, fuerzas y cuerpos de seguridad o de la comunidad educativa, durante la reunión del observatorio | Gobierno de Aragón | Fabián Simón

Este curso en los colegios aragoneses se han abierto 1.118 protocolos de ideación suicida, frente a los 847 del año pasado, y 550 por acoso escolar, 164 más que el curso 2024-2025. La mayoría de los casos se concentran entre 4º de Primaria y 3º de ESO. Datos preocupantes que se han dado a conocer en el Observatorio de la Convivencia y Contra el Acoso Escolar.

La consejera de Educación, Carmen Susín, valora que los programas de sensibilización, la formación de profesores o la nueva orden autonómica puesta en marcha en abril, están permitiendo detectar más casos de acoso y activar protocolos en apenas 24 horas, reduciendo la burocracia. Todo ese trabajo permite detectar y tratar precozmente estas situaciones.

Para combatir el problema del acoso, el ejecutivo autonómico ha anunciado nuevos refuerzos de personal de los equipos de convivencia o salud mental y la puesta en marcha de un itinerario de formación digital para familias en la plataforma Aeducar, centrada en los riesgos tecnológicos de la IA o redes sociales.

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