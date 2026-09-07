Aragón estrena el curso con más de 193.000 alumnos y 17.000 profesores

Este curso escolar 2026-2027 en Aragón habrá 193.391 alumnos matriculados en todas las etapas educativas y más de 17.000 profesores. Los primeros en volver a las aulas serán mañana, 8 de septiembre, los estudiantes de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial. Como novedad, este curso se pondrán en marcha 17 nuevas aulas TEA y 11 de Educación Especial. Además, 11 centros estrenarán cocina, algo que beneficiará a 1.600 alumnos.

Para conciliar la vida familiar y laboral, 289 centros ofrecerán aula de Madrugadores, y con el mismo objetivo, se mantendrán abiertas 61 escuelas rurales con menos de 10 alumnos. Igualmente, este año habrá ya 62 aulas de escolarización anticipada a los 2 años, cuatro más que el curso pasado. Así lo han explicado en rueda de prensa la consejera de Educación, Carmen Susín, y los directores generales de Planificación, Luis Mallada, y de personal, Ana Eva Tejedor.

El departamento de Educación del Gobierno de Aragón – que ha presentado estas cifras – afronta varios retos inmediatos. Este curso prevé planificar la norma definitiva para regular las actividades extraescolares y también la concertación del Bachillerato a partir del curso 2027-2028. Otro objetivo pendiente, a falta de que el Ministerio de Educación concrete sus planes, será avanzar en la gratuidad de la escolarización 0-3 años.

Otro frente abierto es el problema de las matriculaciones fuera de plazo. En este arranque de septiembre, la federación de padres y madres FAPAR ha denunciado retrasos en el procedimiento. Desde Educación reconocen problemas con la nueva herramienta digital y un cuello de botella en Zaragoza. El director general, Luis Mallada, se compromete a solucionar el problema y valora el esfuerzo del servicio provincial en ese sentido.

Marruecos

En esa rueda de prensa la consejera Susín, ha defendido la supresión del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los diez colegios aragoneses en los que se ofrecía, coordinado por el Ministerio y las autoridades de Marruecos.

Además de ser un compromiso incluido en el pacto de gobierno con VOX, Susín explica que otro motivo para la eliminación de ese programa ha sido que el Ministerio no ha respondido a las solicitudes de información sobre la situación de los profesores que lo imparten, como la existencia de posibles antecedentes por delitos sexuales.