Aragón busca en EEUU cómo sacar el máximo partido a los centros de datos

Durante esta semana, del 3 al 7 de noviembre, una expedición aragonesa, encabezada por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se encuentra en Estados Unidos para mostrar el potencial que tiene la comunidad para el sector tecnológico y para conocer el impacto que los centros de datos están teniendo en el país americano. Virginia y Nueva York son los dos escenarios en los que se va a mover la delegación aragonesa entre reuniones, encuentros profesionales e incluso la participación del Foro DCD Connect Virgnia.

Entre los representantes de nuestra comunidad se encuentra Félix Gil, presidente del Cluster Tecnara y CEO de la consultora tecnológica INTEGRA, quien explica que Virginia es uno de los lugares escogidos para este viaje porque es donde se desarrolla uno de los mayores ecosistemas de centros de datos y “podemos aprender de gente que ha ayudado a crearlo”. Uno de los objetivos es llegar a afianzar la implantación de los centros de datos en Aragón, ya son muchos los pasos que se han dado y muchas las inversiones realizadas en la comunidad aragonesa.

Entre los encuentros y reuniones que van a tener lugar en estos días, se encuentran algunas con Amazon Web Services, Microsoft o QTS, empresas que ya han mostrado su interés por aterrizar en tierras aragonesas. Entre los retos a los que ha de enfrentarse el sector y que detalla Félix Gil, se encuentra el desarrollo de un marco regulatorio, la formación de los miles de trabajadores que se prevén, el suministro energético, entre otros muchos. Para Félix Gil, en estos encuentros se pretende buscar "cómo sacar el máximo partido a los centros de datos para que se convierta de palanca del resto de empresas de Aragón".

Expedición aragonesa

La delegación aragonesa está formada por el presidente del Gobierno de Aragón junto con la directora de Inversiones Estratégicas del Gobierno de Aragón, Marta Ríos; la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea; el vicerrector de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial de la Universidad de Zaragoza, Francisco Javier Fabra; el presidente de la CEOE Aragón, Miguel Marzo; el CEO de Levitec, Agustín Lalaguna; el presidente del Clúster TECNARA y CEO de Integra Tecnología, Félix Gil; el director de Negocio en DXC, Jorge Calderón; el presidente del Clúster de Energía de Aragón (CLENAR), Pedro Machín; el director de operaciones de Mariano López Navarro, José María Cester; y el director Ejecutivo de Hiberus Internacional, Marcos Latorre.