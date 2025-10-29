El programa RasmIA facilita la formación en Inteligencia Artificial

Ha abarcado todos los sectores estratégicos, desde financiero hasta logística con grandes compañías como Adidas o Ibercaja. El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, asegura que es un proyecto diferencial. Subraya la importancia de crear un ecosistema tecnológico en nuestra comunidad para acompañar a las inversiones anunciadas, que ya ascienden a 47.000 millones en este sector. También que las empresas conozcan las ventajas de herramientas como la inteligencia artificial.

En la jornada ha participado la directora general de Amazon Web Services Iberia, Suzana Curic. Allí ha asegurado que la expansión de los centros de datos en Aragón está cumpliendo los plazos y ya se encuentra activa la fase 2 desde que se aprobó el proyecto en agosto. Se ampliará los ya existentes en El Burgo de Ebro, Villanueva de Gállego y Huesca y se construirá uno nuevo en el Parque Tecnológico de Reciclado de Zaragoza.

En total, la compañía invertirá 15.700 millones de euros en nuestra comunidad. Unas inversiones que todavía no tienen asegurada la conexión necesaria a la red eléctrica, aunque Curic confía en que finalmente puedan acceder. Por el momento, la compañía ha descartado instalar una sede corporativa en el Distrito Aragonés de Tecnología DAT Alierta.