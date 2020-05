La AIREF cree que Aragón no será una de las Comunidades más afectadas por la crisis

Aragón sufrirá menos las consecuencias económicas de la crisis sanitaria porque depende menos del turismo. La AIREF advierte de que la recuperación no será en "V" y recomienda al ejecutivo contener el gasto en ejercicios posteriores.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, considera que Aragón NO será una de las Comunidades Autónomas más afectadas por la crisis económica, ya que no tenemos tanta dependencia del turismo internacional como otros territorios de costa. Esta entidad avanza que la recuperación económica no será en “V” y avisa de que la caída del Producto Interior Bruto es del 11% si hay un rebrote y un nuevo confinamiento en otoño.

La AIREF alerta de que las Comunidades Autónomas deberán gastar 10 veces más de lo previsto para luchar contra los efectos del coronavirus. Respecto al anuncio del presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, quien aseguró que renunciaba a cumplir el objetivo de déficit del 0,2%, la presidenta de la AIREF, Cristina Herrera, señala que la epidemia impide el equilibrio presupuestario, pero hay que trabajar en medidas para contener el gasto en ejercicios posteriores.