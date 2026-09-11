Agenda de Actividades Ibercaja del 14 al 20 de septiembre de 2026

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 14 al 20 de septiembre de 2026:
Conferencias
- "Alimentación, ultra procesados y salud mental. El triángulo sueño, energía y ánimo". Martes, 15 de septiembre, 19 h. El bienestar adolescente en España ha mostrado descensos importantes en los indicadores de la salud percibida y satisfacción vital según resultados del estudio HBSC. Participarán ponentes como el Dr. Pedro Ruiz, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”, Dra. Beatriz Pelegrina, endocrinóloga de Quirón Salud, Cristina Muñoz Martín, directora del Colegio Británico de Aragón y Ana López Trenco, gerentes de ASAPME. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Martes de libros con Boticaria García y Javier Butragueño". Martes, 15 de septiembre, 19 h. El ciclo Martes de Libros de Fundación Ibercaja continúa su nueva temporada con una nueva propuesta: la divulgadora científica Boticaria García, acompañada por el doctor Javier Butragueño, presenta Mujeres de hierro, un libro que ofrece respuestas rigurosas y prácticas a muchas de las preguntas que acompañan a la perimenopausia y la menopausia. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Descubre las novedades del curso 2026-2027 de Campus Fundación Ibercaja". Jueves, 17 de septiembre, 18.30 h. Cada nuevo curso representa una oportunidad para adquirir conocimientos, desarrollar nuevas competencias y conectar con las tendencias que están transformando las organizaciones. Por ello, en Campus Fundación Ibercaja presentamos nuestra nueva oferta formativa 2026-2027, una propuesta diseñada para impulsar el crecimiento de profesionales, directivos y empresas. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada. Carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- "Martes de libros (pero en jueves) con José Ángel González Sainz". Jueves, 17 de septiembre, 19 h. En esta ocasión, Fundación Ibercaja propone una cita especial dentro del ciclo Martes de Libros, pero en jueves, con un encuentro dedicado a la relación entre la literatura y la salud mental. En torno a la obra La vida pequeña, de José Ángel González Sainz, el escritor conversará con el psiquiatra Javier García Campayo y con la doctora Ana López Trenco, gerente de ASAPME, en un diálogo que invita a reflexionar sobre uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Martes de libros (pero en viernes) Marta Martínez Novoa". Viernes, 18 de septiembre, 19 h. Fundación Ibercaja te invita a una nueva sesión del ciclo Martes de Libros, un espacio de encuentro con los autores y las obras que están marcando la actualidad. En esta ocasión recibimos a la psicóloga Marta Martínez Novoa, estará en conversación con la periodista, Adriana Oliveros. Presentarán el último libro de Marta, Familias que duelen (sin querer). Cómo dejar de repetir patrones y construir el refugio que mereces, un libro que invita a comprender cómo la historia familiar influye en nuestra forma de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos, y ofrece herramientas para construir una vida más libre, consciente y auténtica. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Congresos
- "Innovation Day 11. Sistemas Inteligentes de transporte y la gobernanza del dato". Jueves, 17 de septiembre, 10 h. Mobility City celebra la XI edición de su Innovation Day enfocando su atención en los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) y la gobernanza del dato. Dos conceptos que tienen que ir de la mano, unos desde el ámbito de aplicación y el dato como mecanismo que permite extraer el valor de forma segura y coordinada. El Innovation Day XI contará con la participación de start ups y proyectos innovadores procedentes del territorio peninsular, ofreciendo la posibilidad de conocer las últimas novedades del momento y las soluciones que ofrecen su producto y servicio. ETOPIA. Centro de emprendimiento, innovación y tecnología. Avenida Ciudad de Soria, 8. Acceso por Avenida Autonomía 7, Zaragoza.
Exposiciones
- "Pintores románticos ingleses en la España del siglo XIX". El Palacio de Larrinaga de Fundación Ibercaja reabre sus puertas al público a través de visitas guiadas con una propuesta excepcional: la exposición Pintores románticos ingleses en la España del siglo XIX, una muestra que invita a descubrir, al mismo tiempo, la belleza de este singular espacio patrimonial y la fascinación que despertó España en la mirada de los artistas británicos del XIX. Fundación Ibercaja Palacio de Larrinaga. Miguel Servet, 123. 50013, Zaragoza. Consultar horarios de visitas guiadas.
- "Exposición Conjunta: Craft & Cuerpos etéreos". Del 09 de septiembre al 23 de octubre de 2026. Llega una nueva exposición a Espacio Joven, esta vez es una exposición conjunta donde, en un contexto marcado por la inmediatez, los algoritmos y las nuevas formas de creación digital, esta exposición reivindica el proceso artístico, la materia y la huella humana como elementos esenciales de la creación. En Craft, Alicia Blasco combina ilustración digital y técnicas textiles. Por su parte, Cuerpos Etéreos, de Estela Ferrer Peraire, explora la condición humana a través de formas escultóricas abstractas y orgánicas. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Parada Asalto 2026". Del 11 de septiembre al 06 de noviembre de 2026. Parada Asalto llega a Espacio Joven Fundación Ibercaja para ampliar el recorrido de su exposición y acercar al público el arte contemporáneo y los procesos creativos que hay detrás de cada obra. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Exposición fotográfica. Cuatro años de rastro visual". Desde el 4 de septiembre de 2026 hasta el 29 de septiembre de 2026. Fundación Ibercaja Actur acoge en el mes de septiembre una muestra fotográfica que conmemora el 4º aniversario del Magazine FOCOS, y que pone el broche de oro a la edición del libro conmemorativo. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018, Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 20h. y sábados, de 9 a 13h.
- "Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata". Desde el 26 de marzo de 2026 hasta el 30 de enero de 2027. Mobility City trae de la mano de Mercedes - Benz la evolución del monoplaza de competición, pasando desde los años 30 hasta la actualidad. Por primera vez, el Mercedes - Benz Museum abre sus puertas más allá de Stuttgart, para poder disfrutar en España algunas de sus mejores piezas. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.