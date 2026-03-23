Agenda de Actividades del 23 al 29 de marzo

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 23 al 29 de marzo de 2026:
Conferencias
- "IA para romper barreras". Lunes, 23 de marzo a las 18.30 h. Intervendrán profesionales y referentes del ámbito de la accesibilidad y la innovación, se presentarán testimonios reales que muestran que la IA está ayudando a mejorar la autonomía y la calidad de vida de muchas personas. Entre ellos, el de Cisco García, tenista paralímpico y conferenciante. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Martes de libros con Lorenzo Silva". Martes, 24 de marzo a las 19 h. Fundación Ibercaja te invita a una nueva sesión del ciclo Martes de Libros con uno de los grandes nombres de la literatura española contemporánea: Lorenzo Silva, que nos acompañará para conversar sobre su último libro, Con nadie, en diálogo con el también escritor y periodista, Antón Castro. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Luz Gabás, Ignacio Martínez de Pisón y Manuel Vilas, protagonistas del Foro Fundación Ibercaja". Miércoles, 25 de marzo a las 19 h. Los escritores Luz Gabás, Ignacio Martínez de Pisón y Manuel Vilas compartirán sus experiencias en el Foro Fundación Ibercaja, un ciclo de conferencias y conversaciones sobre cuestiones de actualidad de diferentes ámbitos de conocimiento. Moderará la conversación la periodista Ana Segura, jefa de contenidos de Aragón Radio. Ana Segura dirige y presenta desde 2017 el programa cultural ‘La torre de Babel’. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Cómo enseñamos al cerebro con Nuria Sanchez Povedano y Fabricio Ballarini". Jueves, 26 de marzo a las 19 h. Enseñar al cerebro implica comprender el papel central del afecto, las emociones y los modelos de referencia en el aprendizaje. Esta charla, impartida por Núria Sánchez Povedano y Fabricio Ballarini explora cómo el vínculo emocional entre docente y alumno favorece un aprendizaje significativo. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Martes de libros (pero en jueves) con Mavi Doñate". Jueves, 26 de marzo a las 19 h. Fundación Ibercaja presenta una nueva sesión del ciclo Martes de Libros con una de las voces periodísticas más sólidas y respetadas de nuestro país. La autora Mavi Doñate nos invita a adentrarnos en Cuéntame el olvido, un libro necesario, valiente y profundamente humano que rescata la memoria silenciada de toda una generación. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Concierto
- "Ministriles de Marsias en el XXXIII Ciclo Internacional de Órgano Joseph de Sesma". Viernes, 27 de marzo a las 19 h. Contamos para este concierto con los Ministriles de Marsias, grupo especializado en la interpretación de la música española, donde los ministriles resultaron indispensables desde finales del s. XV hasta bien entrado el s. XVIII. A la flauta travesera estará Vicente Jiménez; Josep Borràs tocará el fagot; y Javier Artigas, estará al órgano. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones
- "Goya. Interludio". Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Cambio de escala. Por Dan Bonssai". Del 26 de febrero al 25 de abril de 2026. Esta exposición que encontrarás en Espacio Joven es la primera muestra del artista en Zaragoza, reúne una selección de piezas en distintos formatos, junto a un recorrido por algunos de sus murales más destacados, bocetos y materiales de trabajo que nos acercan a su proceso creativo. Lo que nace en el cuaderno crece en el lienzo y se transforma en el muro. En ese ir y venir no hay dos obras, sino una sola práctica que cambia de ritmo y de escala. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Miradas". Del 3 al 27 de marzo. Fundación Ibercaja Actur te invita a recorrer un mapa de emociones y de identidades donde la mirada se convierte en lenguaje, memoria y presencia. Mirar, aquí, es una forma de acercarse al otro y, quizás, de reconocerse a uno mismo. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 21 h. Sábados, de 9 a 13 h.
- "Reinas del Desierto". Del 13 de marzo al 14 de junio de 2026. Motos singulares y ganadoras de pilotos españoles en la carrera más dura del mundo: el Dakar. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.
- "250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón". Del 19 de marzo al 28 de junio 2026. La Lonja, icónica sala de exposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, acoge la exposición "250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón". Organizada por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País para celebrar sus 250 años de trayectoria, la muestra coincide con los 150 años de Fundación Ibercaja. La Lonja. Pza. Nuestra Sra. del Pilar, s/n. 50003, Zaragoza.