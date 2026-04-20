Agenda de Actividades hasta del 20 al 26 de abril de 2026

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 20 al 26 de abril de 2026:
Conferencias:
- "Peter Grimes, de Benjamin Britten". Lunes, 20 de abril a las 19 h. Fundación Ibercaja te invita a una nueva sesión de su ciclo de ópera Caja de música, una propuesta pensada para disfrutar, comprender y sentir de cerca algunas de las grandes obras del repertorio lírico. En esta ocasión, la sesión estará dedicada a Peter Grimes, de Benjamin Britten, una de las óperas más intensas y conmovedoras del siglo XX. Con la presentación del experto en ópera y crítico musical Juan Carlos Galtier. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "El cantante Víctor Manuel, en el Foro Fundación Ibercaja". Miércoles, 22 de abril a las 19 h. La espléndida voz y el compromiso del cantante Víctor Manuel con la música y con la sociedad resonará este 22 de abril en el Foro Fundación Ibercaja. Lleva sesenta años subiendo a los escenarios y va a seguir haciéndolo. Toda una leyenda de la música, Víctor Manuel se sentará en el Patio de la Infanta Fundación Ibercaja a conversar con el profesor, cineasta y escritor Luis Alegre. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones:
- "Goya. Interludio". Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Cambio de escala. Por Dan Bonssai". Del 26 de febrero al 25 de abril de 2026. Esta exposición que encontrarás en Espacio Joven es la primera muestra del artista en Zaragoza, reúne una selección de piezas en distintos formatos, junto a un recorrido por algunos de sus murales más destacados, bocetos y materiales de trabajo que nos acercan a su proceso creativo. Lo que nace en el cuaderno crece en el lienzo y se transforma en el muro. En ese ir y venir no hay dos obras, sino una sola práctica que cambia de ritmo y de escala. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Reinas del Desierto". Del 13 de marzo al 14 de junio de 2026. Motos singulares y ganadoras de pilotos españoles en la carrera más dura del mundo: el Dakar. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.
- "250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón". Del 19 de marzo al 28 de junio 2026. La Lonja, icónica sala de exposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, acoge la exposición "250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón". Organizada por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País para celebrar sus 250 años de trayectoria, la muestra coincide con los 150 años de Fundación Ibercaja. La Lonja. Pza. Nuestra Sra. del Pilar, s/n. 50003, Zaragoza.
- "Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata". Desde el 26 de marzo de 2026 hasta el 30 de enero de 2027. Mobility City trae de la mano de Mercedes - Benz la evolución del monoplaza de competición, pasando desde los años 30 hasta la actualidad. Por primera vez, el Mercedes - Benz Museum abre sus puertas más allá de Stuttgart, para poder disfrutar en España algunas de sus mejores piezas. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.