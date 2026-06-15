Agenda de Actividades hasta del 15 al 21 de junio de 2026

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 15 al 21 de junio de 2026:
Congreso "El Mundo que Viene"
"El Mundo que Viene". Jueves 18 y viernes 19 de junio. Un encuentro para proyectar los próximos 150 años desde el legado, la reflexión y el compromiso con lo que está por venir. El 150 aniversario de Fundación Ibercaja es un encuentro abierto a la sociedad para reflexionar, compartir y construir, juntos, una mirada común sobre el futuro. Un espacio donde pasado, presente y futuro dialogan para seguir impulsando oportunidades que transforman vidas. Palacio de Congresos. Plaza Miret Rodríguez 1, 50018, Zaragoza.
18 de junio: ¿Hacia dónde vamos?
- DISCURSO INAUGURAL – Amado Franco, presidente de Fundación Ibercaja
- UNA VISIÓN DEL MUNDO QUE VIENE - José Manuel Durão Barroso, primer Ministro de Portugal (2002 – 2004), presidente de la Comisión Europea (2004 – 2014).
- INTERPRETANDO EL MUNDO GLOBAL - Felipe Calderón, presidente de México (2006 – 2012), Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (2019-2024) y Un-Chan Chung, primer Ministro de Corea del Sur (2009 – 2010), presidente de Korea Institute for Shared Growth.
- VALORES DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN - Mohan Munasinghe, premio Nobel de la Paz (2007) y Tawakkol Karman, premio Nobel de la Paz (2011).
- TECNOLOGÍA PARA UN MAÑANA MÁS HUMANO - Pilar Manchón, directora de Estrategia de Investigación e IA en Google y Omar Hatamleh, director Global de Inteligencia Artificial en la NASA.
- CUIDANDO LA INFANCIA IMPULSAMOS NUESTRO FUTURO - Sheema Sen Gupta, directora de Protección de la infancia de UNICEF y María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS (2005-2025).
19 de junio: La Oportunidad del Futuro
- UN FUTURO QUE NO DEJE A NADIE ATRÁS - Teresa Perales, deportista paralímpica y Premio Princesa de Asturias de Deporte (2021) y Jesús Calleja, alpinista, explorador y comunicador.
- DISEÑAR EL FUTURO QUE HABITAREMOS - Carlo Ratti, arquitecto, ingeniero e inventor. Profesor en MIT y David Chipperfield, arquitecto y Premio Pritzker (2023).
- REDISEÑAR LO QUE SIGNIFICA ESTAR BIEN - Marian Rojas, psiquiatra y Pedro Cavadas, cirujano reconstructivo. Pionero mundial en trasplantes complejos y microcirugía de alta dificultad.
- LA CULTURA COMO MOTOR DEL PROGRESO - Antonio López, pintor y escultor y Guillermo Solana, director Artístico del Museo Thyssen.
- PREPARADOS PARA EL MUNDO QUE VIENE - Francisco Serrano, presidente de Ibercaja Banco y Manuel Pizarro, abogado del Estado, Académico de la Real de Jurisprudencia y Legislación de España.
- FUTURO, TECNOLOGÍA Y EL NUEVO ORDEN ECONÓMICO - Christóforos Pissarídis, premio Nobel de Economía (2010).
- CIERRE Y AGRADECIMIENTO - José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja
Conferencias
- "Martes de libros con María José Rubio". Martes, 16 de junio, 19 h. Fundación Ibercaja organiza una nueva sesión del ciclo Martes de libros, una cita con la literatura y con algunos de los autores más destacados del panorama actual. En esta ocasión, recibimos a la historiadora y escritora María José Rubio, que presenta su novela La marquesa y Bonaparte. Una obra que nos traslada a la España de 1800, en tiempos de Manuel Godoy, Francisco de Goya y la corte de Carlos IV, para adentrarnos en una historia de diplomacia, intriga, guerra, arte y pasión. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones
- "Goya. Interludio". Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Reinas del Desierto". Del 13 de marzo al 14 de junio de 2026. Motos singulares y ganadoras de pilotos españoles en la carrera más dura del mundo: el Dakar. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.
- "250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón". Del 19 de marzo al 28 de junio 2026. La Lonja, icónica sala de exposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, acoge la exposición "250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón". Organizada por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País para celebrar sus 250 años de trayectoria, la muestra coincide con los 150 años de Fundación Ibercaja. La Lonja. Pza. Nuestra Sra. del Pilar, s/n. 50003, Zaragoza.
- "Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata". Desde el 26 de marzo de 2026 hasta el 30 de enero de 2027. Mobility City trae de la mano de Mercedes - Benz la evolución del monoplaza de competición, pasando desde los años 30 hasta la actualidad. Por primera vez, el Mercedes - Benz Museum abre sus puertas más allá de Stuttgart, para poder disfrutar en España algunas de sus mejores piezas. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.
- "Fragmentos. Boa Mistura". Desde el 7 de mayo al 30 de julio. Esta exposición propone un recorrido por la trayectoria de Boa Mistura desde sus orígenes hasta el presente, entendiendo el muro como un cuerpo vivo en constante transformación. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.