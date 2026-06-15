Agenda de Actividades hasta del 15 al 21 de junio de 2026

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 15 al 21 de junio de 2026:

Congreso "El Mundo que Viene"

"El Mundo que Viene". Jueves 18 y viernes 19 de junio. Un encuentro para proyectar los próximos 150 años desde el legado, la reflexión y el compromiso con lo que está por venir. El 150 aniversario de Fundación Ibercaja es un encuentro abierto a la sociedad para reflexionar, compartir y construir, juntos, una mirada común sobre el futuro. Un espacio donde pasado, presente y futuro dialogan para seguir impulsando oportunidades que transforman vidas. Palacio de Congresos. Plaza Miret Rodríguez 1, 50018, Zaragoza.

18 de junio: ¿Hacia dónde vamos?

DISCURSO INAUGURAL – Amado Franco , presidente de Fundación Ibercaja

, presidente de Fundación Ibercaja UNA VISIÓN DEL MUNDO QUE VIENE - José Manuel Durão Barroso , primer Ministro de Portugal (2002 – 2004), presidente de la Comisión Europea (2004 – 2014).

, primer Ministro de Portugal (2002 – 2004), presidente de la Comisión Europea (2004 – 2014). INTERPRETANDO EL MUNDO GLOBAL - Felipe Calderón , presidente de México (2006 – 2012), Josep Borrell , Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (2019-2024) y Un-Chan Chung , primer Ministro de Corea del Sur (2009 – 2010), presidente de Korea Institute for Shared Growth.

, presidente de México (2006 – 2012), , Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (2019-2024) y , primer Ministro de Corea del Sur (2009 – 2010), presidente de Korea Institute for Shared Growth. VALORES DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN - Mohan Munasinghe , premio Nobel de la Paz (2007) y Tawakkol Karman , premio Nobel de la Paz (2011).

, premio Nobel de la Paz (2007) y , premio Nobel de la Paz (2011). TECNOLOGÍA PARA UN MAÑANA MÁS HUMANO - Pilar Manchón , directora de Estrategia de Investigación e IA en Google y Omar Hatamleh , director Global de Inteligencia Artificial en la NASA.

, directora de Estrategia de Investigación e IA en Google y , director Global de Inteligencia Artificial en la NASA. CUIDANDO LA INFANCIA IMPULSAMOS NUESTRO FUTURO - Sheema Sen Gupta, directora de Protección de la infancia de UNICEF y María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS (2005-2025).

19 de junio: La Oportunidad del Futuro

UN FUTURO QUE NO DEJE A NADIE ATRÁS - Teresa Perales , deportista paralímpica y Premio Princesa de Asturias de Deporte (2021) y Jesús Calleja , alpinista, explorador y comunicador.

, deportista paralímpica y Premio Princesa de Asturias de Deporte (2021) y , alpinista, explorador y comunicador. DISEÑAR EL FUTURO QUE HABITAREMOS - Carlo Ratti , arquitecto, ingeniero e inventor. Profesor en MIT y David Chipperfield , arquitecto y Premio Pritzker (2023).

, arquitecto, ingeniero e inventor. Profesor en MIT y , arquitecto y Premio Pritzker (2023). REDISEÑAR LO QUE SIGNIFICA ESTAR BIEN - Marian Rojas , psiquiatra y Pedro Cavadas , cirujano reconstructivo. Pionero mundial en trasplantes complejos y microcirugía de alta dificultad.

, psiquiatra y , cirujano reconstructivo. Pionero mundial en trasplantes complejos y microcirugía de alta dificultad. LA CULTURA COMO MOTOR DEL PROGRESO - Antonio López , pintor y escultor y Guillermo Solana , director Artístico del Museo Thyssen.

, pintor y escultor y , director Artístico del Museo Thyssen. PREPARADOS PARA EL MUNDO QUE VIENE - Francisco Serran o, presidente de Ibercaja Banco y Manuel Pizarro , abogado del Estado, Académico de la Real de Jurisprudencia y Legislación de España.

o, presidente de Ibercaja Banco y , abogado del Estado, Académico de la Real de Jurisprudencia y Legislación de España. FUTURO, TECNOLOGÍA Y EL NUEVO ORDEN ECONÓMICO - Christóforos Pissarídis , premio Nobel de Economía (2010).

, premio Nobel de Economía (2010). CIERRE Y AGRADECIMIENTO - José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja

Conferencias

"Martes de libros con María José Rubio". Martes, 16 de junio, 19 h. Fundación Ibercaja organiza una nueva sesión del ciclo Martes de libros, una cita con la literatura y con algunos de los autores más destacados del panorama actual. En esta ocasión, recibimos a la historiadora y escritora María José Rubio, que presenta su novela La marquesa y Bonaparte. Una obra que nos traslada a la España de 1800, en tiempos de Manuel Godoy, Francisco de Goya y la corte de Carlos IV, para adentrarnos en una historia de diplomacia, intriga, guerra, arte y pasión. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.

Exposiciones