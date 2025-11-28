Agenda de Actividades del 1 al 7 de diciembre

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 1 al 7 de diciembre de 2025:
Jornadas
- "Vuelos de demostración del proyecto «U-SAVE: Urban Supply Aerial Vehicles for Emergencies»s". Lunes, 1 de diciembre de 10.30 a 12.30 h. El primer vuelo demostrativo de drones para emergencias urbanas del proyecto internacional U-SAVE. Se presentará la aeronave EH216 eVTOL y se explicará su aplicación en situaciones de emergencia. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza.
- "Coca-Cola Gira Jóvenes". Martes, 2 al 3 de diciembre, de 9 a 14 h. Un jornada única donde desbloquearas tu talento, aprenderás nuevas habilidades para tu futuro y conectaras con profesionales que pueden ayudarte a cambiar tu camino. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza.
- "Combustibles para una movilidad sostenible en el transporte pesado civil y militar". Jueves, 4 de diciembre de 10 a 14 h. Expertos y representantes de este mundo darán a conocer los aspectos tecnológicos, económicos, regulatorios y sociales de las diferentes alternativas a la electrificación y el hidrógeno, evaluando sus oportunidades y desafíos. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza.
Conferencias y presentaciones
- "Martes de libros con Alfonso Goizueta". Martes, 2 de diciembre a las 19 h. El sueño de Troya, una historia hipnótica en la que el autor se sumerge en uno de los grandes misterios de la arqueología y de la imaginación occidental: ¿existió realmente Troya, la ciudad de la Ilíada? En torno a esa pregunta late la obsesión, el riesgo y la delgada frontera entre verdad y leyenda. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Antes del anochecer". Miércoles, 3 de diciembre a las 18.30 h. Disfruta de la ultima entrega de la trilogía romántica dirigida por Richard Linklater de la mano del ciclo "Caja de cine". Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Disección de un vacío". Jueves, 4 de diciembre, de 9 a 20.30 h. Espacio Joven acoge la presentación del libro Disección de un vacío, de Verónica Cebollada Gil. Esta obra poética de Olé Libros lleva a cabo una profunda introspección emocional que aborda, con una voz íntima y precisa, los territorios del duelo, la pérdida y la reconstrucción personal. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza.
Cursos
- "Microsoft 365 copilot. La IA generativa dentro del negocio". Jueves, 4 de diciembre, de 9 a 18.30 h. Conoce qué es la inteligencia artificial generativa y su implementación en las empresas y herramientas que usamos diariamente para mejorar su uso en tu vida diaria. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada. Carretera de Cogullada, 127. 50014, Zaragoza.
- “Baile en línea. Sigue bailando los jueves (Nivel avanzado)". Jueves, 4 de diciembre al 26 de febrero. Prepárate para mover los pies, hacer nuevos amigos y descubrir los numerosos beneficios físicos y sociales que ofrece esta actividad de movimiento consciente e integrador. Los jueves de 19.30 a 20.30 h. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018, Zaragoza.
Exposiciones
- "Más Allá de la galaxia". Del 26 de septiembre al 25 de enero de 2026. Una gran variedad de piezas de coleccionismo compone el recorrido expositivo, todas ellas dispuestas a lo largo de la parte superior del Puente Zaha Hadid, un espacio idóneo para acoger esta muestra llegada de “otra galaxia”. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "Goya. Interludio". Desde el 28 de enero. Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Opel Love". Del 15 de octubre al 8 de marzo de 2026. La historia y la evolución de Opel se dan cita en esta exposición, donde además de corroborar y mostrar su fuerte relación con Figueruelas y, por ende, con Zaragoza, los visitantes van a poder conocer de cerca a la marca alemana. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "Música para mirar. Por Lidia Roncal". La muestra tiene el propósito de transformar canciones en imágenes a través de los montajes gráficos realizados por la artista. Es decir, cada uno de sus diseños nace de una pieza musical en concreto, pero no como una ilustración de las mismas, sino para que el espectador puede sentirlas y formar parte de ellas. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h. Sábados, de 9 a 14 h.
- "Eduardo Chillida. Soñar el espacio". Del 14 de noviembre al 1 de febrero de 2026. La exposición es una oportunidad única para admirar, desde la capital aragonesa, el conjunto de las obras más importantes a lo largo de toda la trayectoria del artista vasco, uno de los escultores más relevantes del siglo XX. La Lonja. Pl. de Ntra. Sra. del Pilar, s/n 50001 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h. Domingos y festivos, de 10 a 14.30 h.
- "Exposición. Viaje a otras infancias". Del 5 al 31 de diciembre. Una selección de fotografías que te trasladan a sitios como Sudán, Myanmar o India a través de los ojos de niños y niñas. Una realidad que se clava a en nuestra retina gracias a la transparencia de sus miradas y sus sonrisas. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 21 h. Sábados, de 9 a 13 h.