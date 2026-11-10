Acuerdo PP y VOX para aprobar un presupuesto de 1.100 millones para 2027

El Ayuntamiento de Zaragoza tendrá un presupuesto de unos 1.100 millones de euros en 2027. Por octavo ejercicio consecutivo, el gobierno del PP ha logrado pactar las cuentas con VOX. La intención es aprobarlo en pleno en enero, antes que en años anteriores. Las cuentas incluirán una cifra récord de inversión de 140 millones, pese al fin de convocatoria de fondos europeos, gracias al esfuerzo en fondos propios.

La alcaldesa, Natalia Chueca, satisfecha por lograr un acuerdo para aprobar los últimos presupuestos de la legislatura y cumplir así con la obligación de todo gobernante, ha afirmado que, con gestión, es posible contar con un presupuesto expansivo con más inversiones, reduciendo paralelamente la deuda e impuestos.

A petición de VOX, como novedad, se incluirá la prioridad nacional en el acceso a determinadas ayudas municipales. La portavoz del grupo, Eva Torres, defiende primar a los españoles o a quienes residen de forma legal y desde hace tiempo en el territorio.

En la rueda de prensa conjunta han detallado algunas de las partidas, que no incluirán nuevos proyectos de inversión en el ejercicio a la espera de las elecciones municipales de mayo de 2027. Chueca ha adelantado un crecimiento en 32 millones de las partidas de personal. A la movilidad se dedicarán 143 millones, 40 más que en el anterior, para mejorar los servicios de bus, tranvía y bici compartida. También aumentarán las partidas de Servicios Sociales en torno a un 3% hasta los 83 millones.

Para llegar a este entendimiento, VOX exigió avances en la ejecución de partidas pactadas en 2026, avances para racionalizar la estructura municipal o la modificación de la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones.