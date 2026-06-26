Zaragoza

Acuerdo para desbloquear los suelos del antiguo colegio Jesús y María

El acuerdo entre el Ayuntamiento y Bilbao Patrimonial incluye vivienda libre, un viario público o un equipamiento público. Además, la ciudad obtendrá dos parcelas en Las Fuentes.

Onda Cero Aragón

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Serrano y Llorente tras la firma del acuerdo
Serrano y Llorente tras la firma del acuerdo | Ayuntamiento de Zaragoza | Daniel Marcos

En Zaragoza, el Ayuntamiento y la empresa Bilbao Patrimonial han firmado un convenio para desbloquear urbanísticamente los suelos del antiguo colegio Jesús y María, en la zona de Avenida Goya. Una parcela que lleva unos 30 años sin uso. El primer paso será impulsar el proyecto de reparcelación con la intención de empezar las obras en 2027.

En ese espacio de 9.000 metros cuadrados la promotora levantará 169 viviendas, pero también habrá una zona verde, un nuevo viario y un equipamiento público para el barrio, que todavía está por definir. Podría ser un centro para mayores.

Como contraparte, el Ayuntamiento recibirá en esta operación 3,4 millones y también dos parcelas. Una, de unos 800 metros cuadrados en calle Miguel Servet, donde levantará 30 viviendas de alquiler asequible; y otra de unos 600 en calle Doctor Iranzo, donde se habilitará una nueva zona verde.

El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, valora que el acuerdo firmado con el representante de Bilbao Patrimonial, Félix Llorente Sanz, reportará beneficios públicos innegables a la ciudad. La rúbrica se ha derivado de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana tramitada ya hace dos años.

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