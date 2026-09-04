Abre en Huesca la muestra “Goya, un museo en movimiento”

La Fundación Ibercaja de Huesca acoge la exposición “Goya, un museo en movimiento”, una novedosa iniciativa que une arte, territorio y tecnología y que ya han visitado cerca de 11.000 personas. La exposición inmersiva permite contemplar, fuera del Museo Goya, en Zaragoza, una cuidada selección de imágenes de gran calidad de diferentes grabados y pinturas emblemáticas de Francisco de Goya, así como obras de otros artistas aragoneses como Antonio Saura o Francisco Pradilla, que forman parte del fondo patrimonial de Fundación Ibercaja.

La particularidad de la exposición es que las obras de arte se unen a la innovación de las animaciones generadas por la IA en cada una de ellas. Además de un panel que nos introduce a la historia del edificio donde se encuentra el Museo Goya, el elemento principal de la muestra son las 6 obras y los grabados de Francisco de Goya que cuentan con una detallada y completa explicación. La exposición permitirá contemplar de una forma diferente 6 obras de grandes artistas aragoneses: Autorretrato, Retrato de Félix de Azara y Perera y Adoración del nombre de Dios por los ángeles, de Francisco de Goya; Virgen entronizada con el niño y rodeada de ángeles músicos, de Blasco de Grañén; Retrato de la Marquesa de Encinares, y Manda, de Antonio Saura.

Junto con estas piezas, Fundación Ibercaja exhibe desde su colección 6 piezas en diferentes tótems. Así, los visitantes podrán descubrir El triunfo de Baco, Capricho 43. El sueño de la razón produce monstruos, Desastre 44: Yo lo vi, Tauromaquia 33. La desgraciada muerte de Pepe Illo en la plaza de Madrid, Disparate. La lealtad y Diversión en España. El recorrido a través de la muestra se completa con un panel explicativo y didáctico a través de la historia y la colección del Museo Goya. Una nueva forma de descubrir al aragonés más universal y la valiosa colección que atesora el Museo Goya hasta su gran reapertura en el mes de octubre.